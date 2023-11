Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deal tussen Israël en Hamas: gijzelaars komen in groepen vrij

Hamas en Israël, die sinds 7 oktober in oorlog zijn, lijken akkoord over de vrijlating van gijzelaars in ruil voor Palestijnse gevangenen. De gijzelaars komen in groepen vrij, meldt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij sprak over een moeilijk besluit van de Israëlische regering, maar noemde het wel de juiste beslissing. Hij sprak kort voordat de regering de knoop moest doorhakken.

In totaal zouden vijftig gijzelaars vrijkomen tijdens een meerdaags, mogelijk vierdaags bestand. Het zou al donderdag kunnen ingaan, melden Israëlische media. Voor elke tien ontvoerde personen die Hamas extra vrijlaat, komt er een dag langer een wapenstilstand. Onderdeel van de overeenkomst met Hamas is verder dat het Rode Kruis gijzelaars in de Gazastrook mag bezoeken die nog niet vrijkomen. Het Rode Kruis kan de gegijzelden ook medicijnen verstrekken.

Hamas had al laten weten te wachten op het besluit van Israël, omdat de beweging zelf zou hebben ingestemd met de afspraken. Volgens een Hamaskopstuk zal Qatar, dat bemiddelde tussen de oorlogspartijen, nu snel de wapenstilstand bekendmaken.

ANP

Reacties