Weekendje weg? Win een weekend glampen met Vacansoleil

We willen er allemaal wel een weekendje tussenuit, toch? Wat de reden ook mag zijn. En zeker nu het weer beter wordt en de zon onze huid verwarmt, is dat een welkome pauze. Metro mag jou deze week, van Vacansoleil, blij maken met een weekendje glampen op Camping de Schatberg in Limburg. Genieten!

Kamperen is allemaal leuk en aardig, maar veel mensen missen in zo’n opgooitent toch enige luxe. Een lekker bed, bijvoorbeeld, zeker als je rugklachten hebt of kleine kinderen die nog niet helemaal lekker slapen. Een glamping is daarvoor de perfecte oplossing. De rust en natuur van kamperen, maar de luxe van een stacaravan, zélfs in een tent.

Win een weekendje weg in Limburg

Als je dus wel van kamperen houdt, maar ook waarde hecht aan een echt bed, is deze winactie voor jou. Vacansoleil, Europees marktleider op het gebied van campingvakanties, heeft speciaal de Camping de Schatberg uitgekozen, mede vanwege de hoge beoordeling van eerdere gasten. Deze camping in Sevenum krijgt namelijk een 8,2 van gasten en beschikt onder meer over een buiten- en binnenzwembad, drie restaurants, je kunt er fietsen huren en nog veel meer activiteiten doen én er is een animatieteam. Ook leuk voor kleintjes, dus.

Belangrijk detail: de datum van de overnachting staat vast, van 5 t/m 8 mei ben je van harte welkom. De check-uit dag is maandag. In de Safaritent Serengti (inclusief badkamer!) waar je overnacht, is ruimte voor vijf mensen. Neem dus je kinderen mee, wat vrienden of wie je dan ook maar wil.

Meedoen

Wil je zo’n fijn weekendje weg winnen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 17 april, 12.00 uur. De winnaars krijgen vervolgens persoonlijk bericht.

