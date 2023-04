Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moederdag-tip: win één van de 10 kookboeken van Karin Luiten (Zonder Pakjes en Zakjes)

Moederdag komt er weer aan en wat is dan één van de meest gegeven cadeaus? Juist, een kookboek. Niet om alle moeders over een kam te scheren, maar veel moeders houden wel van zo’n heerlijk boek vol nieuwe probeersels. Metro heeft dan ook een leuke weggeefactie: tien kookboeken van Karin Luiten, bekend om haar ‘Zonder Pakjes en Zakjes’-methode, om te bewijzen dat je die kruidenzakjes uit de supermarkt écht niet nodig hebt.

We noemen het nu wel een Moederdag-tip, maar laat het duidelijk zijn dat wij niet aan stereotyperen doen. Is je vader juist de sterrenkok in huis? Bewaar het boek dan lekker tot Vaderdag, 18 juni. Gooi je het liefst zelf een schort om? Hou ‘m dan zelf. Iedereen heeft baat bij het laten liggen vak pakjes en zakjes in de supermarkt.

Voor Moederdag: maak kans op één van de tien Zonder Pakjes en Zakjes-kookboeken

We mogen van twee boeken vijf exemplaren weggeven: van Vega Zonder Pakjes en Zakjes en Het Grote Zonder Pakjes en Zakjes Kookboek. Die laatste is op veler verzoek opnieuw uitgegeven en het vega-kookboek is uitgeroepen tot beste vega-kookboek van 2022.

In beide kookboeken vind je heerlijke recepten voor gerechten die je helemaal zelf maakt. Nee, je hoeft echt niet meer naar dingen te grijpen die voor jou zijn gemaakt. Alles zelf maken is juist supersimpel! Van een bonenburger tot kip tandoori, smullen verzekerd.

Meedoen

Wil je één van de tien kookboeken winnen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 10 april, 12.00 uur. De winnaars krijgen vervolgens persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):