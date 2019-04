Ga met je 3 beste vrienden naar DGTL!

Wil jij samen met je volledige crew naar SLAM! Koningsdag 2019? Metro en Arriva hebben een unieke prijs: Jij kunt samen met 19 vrienden als VIP naar het festival op 27 april inclusief een busreis heen en terug! Wat moet je hiervoor doen? Laat ons via een foto, video of tekst weten waarom jij deze prijs moet winnen. Zorg er vervolgens voor dat je zoveel mogelijk stemmen krijgt, op vrijdag 19 april kiezen wij uit de drie inzendingen met de meeste stemmen de winnaar. Upload hieronder je foto, video of tekst. Je inzending verschijnt niet veel later in de galerij waar al je vrienden kunnen gaan stemmen.