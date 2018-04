Parkeerplaats Amsterdam net zo duur als deze huizen

Je moet het maar willen; met de auto het centrum van Amsterdam in. Toch zijn er genoeg mensen die het erop wagen. En ze hebben er veel geld voor over. Dat de hoofdstedelijke woningmarkt te maken heeft met woekerprijzen, is inmiddels geen nieuws meer. Dit geldt echter niet alleen voor woonhuizen maar ook voor parkeerruimte.

Op Funda wordt een parkeerplaats in de Reguliersdwarsstraat aangeboden voor 89.000 euro(!). En nee, de auto krijg je er niet bij. Dat is nogal een fors bedrag voor een plekje voor een auto. Sterker nog; voor dat geld kan je in de rest van Nederland zelfs een huis kopen. Hier zijn vijf huizen die even duur zijn als een parkeerplaats in het centrum van Amsterdam.



Parkeren binnen de grachtengordel is duur ©Funda

Vrijstaand in Friesland

Is het altijd al jouw droom geweest om op het Friese platteland te wonen? Dan deze karakteristieke jaren '30 woning in het Friese Burum wellicht wel iets voor jou. Het is zelfs een woning met een verhaal. Volgens Funda heeft Foekje Dilema(?), 'een topatlete die eind jaren '40 internationaal bekend werd op de atletiekbaan' in dit huis gewoond. Extra betalen voor parkeren hoeft hier niet, de auto kan gewoon voor het huis staan. Dus die parkeerplaats zit er bij inbegrepen.

Vrijstaande woning in Buren ©Funda

Almelose renovatie

„Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen", aldus Herman Finkers. En Almelo heeft meer. Wil je in een stad wonen mét een intercitystation en een club in de Eredivisie? Overweeg dan dit geheel gerenoveerde rijtjeshuis in Twente eens. In de wijk Rumerslanden zijn 56 huizen uit de wederopbouwjaren volledig onder handen genomen zodat ze weer helemaal van 'nu' zijn.

Gerenoveerd naar de maatstaven van nu ©Funda

Huis in Heerlen

Hou je van carnaval en vlaai? Heb je altijd al in dezelfde stad willen wonen als het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kiesraad? Dan is wonen in Heerlen iets voor jou! De oude mijnstreek staat bekend om haar zeer betaalbare woningen. Ben je Nederland even beu? Dan is het Drielandenpunt op een steenworp afstand.

Zuid-Limburg, je zou er maar wonen ©Funda

Rotterdams appartement

Friesland, Twente en Limburg zijn natuurlijk wel enorm afgelegen. Je moet immers ook nog werk vinden om de hypotheek van te betalen. Toch zijn er ook woningen in de Randstad die even duur zijn als een parkeerplaats in het centrum van Amsterdam. Wat dacht je van dit hoekappartement met drie kamers in Rotterdamse wijk Carnisse? Deze woning uit 1947 is niet echt energiezuinig maar je woont wel aan de singel van de stad.

Rotterdams flatje ©Funda

Afgelegen kluswoning

Ben jij een doe-het-zelver die van rust en ruimte houdt? Dan is deze zeer royale woning in Veelerveen een buitenkansje. Voor 10.000 euro minder dan een parkeerplaats in het centrum voor Amsterdam, ben jij de nieuwe eigenaar van dit klusproject in het oosten van de provincie Groningen. Oke, er moet wel veel aan gebeuren maar je krijgt hier wel 120 vierkante meter woonoppervlak en maar liefst 1005 vierkante meter eigen terrein voor terug. Hier kan je - als je het zou willen - tientallen auto's op kwijt.

