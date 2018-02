Onbeperkt vakantiedagen: ‘Het zorgt voor rust’

Zo vaak op vakantie gaan als je maar wilt, hoe relaxt klinkt dat? Niet puzzelen hoe je die 25 vakantiedagen het meest gunstig kunt opnemen, maar zelf bepalen hoeveel vrije dagen je wilt opnemen.

Steeds meer bedrijven maken er gebruik van. Bedrijven als Netflix, LinkedIn en General Electric begonnen er mee, en ook in Nederland gebeurt het vaker. Het vacatureplatform Joblift zag het aantal vacatures met onbeperkt vakantiedagen als secundaire arbeidsvoorwaarde in een jaar verdubbelen tot 150.

Keuzes

Consultancybedrijf Prowareness uit Delft stelde ruim vijf jaar geleden het beleid in van onbeperkte vakantiedagen. „Wij dachten na over de vraag hoe we het beste kunnen omgaan met vakantiedagen”, vertelt Denny de Waard, directeur van het bedrijf. „Wij vonden het niet in verhouding dat werknemers toestemming moeten vragen om vrij te nemen, terwijl ze thuis zelf veel grotere beslissingen moeten nemen, zoals de keuze om een hypotheek af te sluiten.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Dat betekent niet dat werknemers niet hoeven te overleggen, benadrukt De Waard. „Werknemers hebben verantwoordelijkheden. Maar wie de boel goed geregeld heeft, kan ook vaker vrij nemen.”

Denny de Waard. (Eigen foto).

Te weinig vrije dagen

Toen de regeling net was ingevoerd, was het bedrijf ook opgehouden met het bijhouden van het aantal vakantiedagen die worden opgenomen. „Maar volgens de wet mag dat niet, want iedereen heeft recht op twintig vrije dagen. Dat we het nu bijhouden is wellicht ook transparanter, het zorgt ervoor dat we iemand die te weinig vrij neemt daarop kunnen aanspreken.”

Je zou het misschien niet denken, maar gemiddeld genomen nemen mensen niet veel meer vrije dagen dan vijf jaar geleden. „Mensen zijn wel makkelijker vrij gaan nemen”, zegt De Waard, die zichzelf daar ook tot rekent. „Het zorgt persoonlijk voor meer rust.” Daarnaast is de mentale weerbaarheid binnen het bedrijf wel toegenomen, zegt hij. „Voorheen had je van die dagen dat je eigenlijk mentaal op was, maar toch ging werken, maar echt productief was je niet. Dat vertekent vervolgens ook de cijfers. Als je niet de waarde levert, kun je net zo goed vrij nemen.”

Lees ook Collega's sparen extra vakantiedagen voor vader Likeability of 4

Betrokkenheid

Volgens De Waard is er wel betrokkenheid van personeel nodig, wil je deze arbeidsvoorwaarde kunnen invoeren. „Het werk dat je doet moet iets voor je betekenen. Wie denkt: ‘Ik moet acht uur per dag aanwezig zijn, want dan krijg ik mijn centen gestort’, zou er waarschijnlijk alleen maar misbruik van maken. Maar als de cultuur heerst dat je hart hebt voor wat je doet, dan werkt het heel bevrijdend.”

Lees ook We verzuimen met z’n allen 7 miljoen werkdagen Likeability of 4

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar