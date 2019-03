Hoera! In Diergaarde Blijdorp is een baby giraffe geboren. Zondagavond kwam de jonge giraffe ter wereld in de Rotterdamse dierentuin. Moeder giraffe Kimberly beviel van haar derde jong, een dochter.

Beelden: Diergaarde Blijdorp

Bedreigde diersoort

De vader is Banio. De kleine giraf heeft al gedronken en dat is belangrijk omdat in de eerste 48 uur de moedermelk nog de meeste antistoffen bevat. Het pasgeboren girafje is een netgiraffe, dat is een apart soort die als 'bedreigd' is opgenomen op de rode lijst van bedreigde diersoorten. De afgelopen 20 jaar is bijna twee derde van de populatie verdwenen, meldt de website van Diergaarde Blijdorp. Zo zijn er nog 8000 netgiraffen in het wild over. De netgiraffen in Blijdorp maken onderdeel uit van een Europees fokprogramma.

Moeder en jong kun je bewonderen in het giraffengebouw ‘de Ui’. Hier verblijven zij de komende weken. Het tweede jong van Kimberley (Kayin: geboren in 2017) verhuist binnenkort naar een andere dierentuin.