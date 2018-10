In India is woensdag het grootste standbeeld ter wereld onthuld. Het bronzen figuur van Sardar Vallabhbhai Patel is 182 meter hoog en verslaat daarmee het huidige hoogste standbeeld de grote boedhha van Lushan in China van 128 meter.

Sardar Patel, zoals hij bekend staat, was een populair politiek leider in India.. Hij speelde een grote rol in de onafhankelijkheidsstrijd van India tegen de Britse overheersing in de jaren veertig van de vorige eeuw. De bouw van het standbeeld heeft vier jaar geduurd en de kosten voor de bouw van het standbeeld zijn opgelopen tot ongeveer 360 miljoen euro.

Hoe hoog is het nou eigenlijk?

Om je een idee te geven het bronzens figuur in India is twee keer zo groot als het vrijheidsbeeld (93 meter) in New York. In Amsterdam is de Rembrandtoren met 135 m het hoogte gebouw, in Rotterdam is dat de Maastoren met 165 meter.