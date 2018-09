Video: de veggie-vleesjurck van Marianne Thieme

Natuurlijk, de derde dinsdag van september – oftewel Prinsjesdag – draait om de staat van ons land. Gaan we er de komende jaren op vooruit? Op welke zaken wordt er flink bezuinigd? En kunnen we economisch florerende tijden verwachten of moeten we toch ons geld in die oude sok stoppen?

Maar buiten al deze belangrijke vragen (nieuwsgierig geworden? De complete troonrede lees je hier terug) zijn we ook nieuwsgierig naar wat uiterlijk vertoon. Wat voor moois heeft Máxima uit de kast getrokken? Wie draagt het belachelijkste hoedje? Hebben al die mannen eindelijk eens iets originelers gevonden dan een driedelig pak?

De vleesjurck van Marianne Thieme

Geheel in traditie heeft Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marianne Thieme een protestjurk aangetrokken: een vegan vleesjurk. Oftewel, vleesjurck, om in de stijl van de Vegetarische Slager te blijven.

De jurk is een protest tegen de „slachtlobby”, die volgens de partij plantaardige vleesvervangers probeert te dwarsbomen of de naamgeving strafbaar probeert te maken. In de Amerikaanse staat Missouri is de naam vegetarische hamburger of vegan worstjes in de ban gedaan en ook in Nederland wordt de discussie over de vegetarische gehacktballetjes (met een c) gevoerd.

Concrete beleidsmaatregelen

„De vleesindustrie is de heilige koe in de Tweede Kamer. Het is een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering, dierenleed, biodiversiteitsverlies, natuurschade, fijnstofproblemen en gezondheidsschade” , aldus Thieme.

„Maar verkleining van de veestapel of vermindering van de vleesconsumptie wordt nauwelijks vertaald in concrete beleidsmaatregelen. Ook in de troonrede zal een verwijzing naar die problemen ver te zoeken zijn.”