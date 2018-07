Stel je gaat binnenkort trouwen: dan verheug je je natuurlijk het meeste op het grote feest aan het einde van je bruiloft. Maar waar de meeste mensen kiezen voor een derderangs dj of een bandje dat nooit verder is gekomen dan de plaatselijke braderie, pakten Gerrit Pfeifer en Monique Hengeveld uit Groenlo het anders aan. Zij trouwden 25 juni en sloten hun bruiloft af met een spectaculaire eindshow die zo op Defqon 1. zou passen.

Voor wie zich afvraagt of Gerrit Pfeifer in zijn vrije tijd misschien bijklust bij ID&T? Nope: hij is de eigenaar van een bedrijf, Pfeifer Heavy Machinery dat wereldwijd gebruikte machines importeert en exporteert. Weten we ook weer wat we moeten doen als wij zo'n eindshow willen organiseren...