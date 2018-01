In het WNL-programma Hufterproof worden mensen in ongemakkelijke situaties getest. Presentatrice Leonie ter Braak trekt er met de verborgen camera op uit om te kijken of omstanders in actie komen tegen hufters of juist stiekem wegkijken.

Hoe zou jij bijvoorbeeld reageren als een vader op een terras stennis schopt nadat zijn zoon vertelt op mannen te vallen? Vader Willem is op z'n zachtst gezegd niet blij als zijn zoon zijn nieuwe mannelijke liefde introduceert.