Wat weten Nederlanders over hoe praktiserende moslims écht leven?

Geen bevolkingsgroep die in ons land, samen met asielzoekers, zo vaak wordt besproken als moslims. Maar wat weet een gemiddelde Nederlander eigenlijk van praktiserende moslims? Hoe beleven zij hun geloof en cultuur? Een tv-programma nam maandenlang een kijkje achter verschillende voordeuren om dat te laten zien.

PowNed brengt vanaf vanavond namelijk een docuserie met de eenvoudige titel Moslims. In vier delen laat documentairemaker Sahar Meradji mensen uit ons land zien waarover we zoveel horen, maar die in het publieke debat zelf relatief gesloten blijven. ‘In de politiek, het nieuws en aan talkshowtafels’, stelt PowNed in een aankondiging. ‘En op social media’, voegen we er op deze plaats maar aan toe. Niet in de laatste plaats met dank aan Geert Wilders / PVV wordt daar waarschijnlijk het meest over moslims gesproken. En niet zo vriendelijk.

Zonder vooroordelen huizen binnenstappen

Metro bekeek de eerste aflevering van Moslims alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Met open blik uiteraard, net als dat Sahar Meradji zonder vooroordelen de huizen en ruimtes van de groep die zij volgt binnenstapte. Dat kan zij trouwens als geen ander, zagen we al eerder. Zo volgde zij voor Verloren Jongeren 18-plussers die na jaren van jeugdzorg te oud zijn om nog onder een Jeugdzorginstelling te vallen. Meradji maakte er net zo’n pijnlijke als uitstekende serie van. Dat gold ook voor een vergelijkbare reeks, Verloren Kinderen.

Moslims kijken, dan oordelen

Moslims is typisch zo’n programma waarop heel wat Nederlanders zonder te kijken tóch commentaar hebben. Geert Wilders zal er misschien schande van spreken en liever een docu over molens en klompen zien. Maar je kunt het ook gewoon wel gaan zien natuurlijk, om eens met belangstelling te kijken naar moslims op hun werk en achter hun eigen voordeuren. Hoe zeer laten zij zich leiden door de woorden van de Koran? Waar botst dat met westerse waarden die wij hier gewend zijn? En als moslims die hier wonen moeten kiezen tussen de verschillende waarden, wat doen zij dan?

⛪ Geloven in Nederland Het aantal mensen dat het christelijk geloof in ons land aanhangt, is de afgelopen tien jaar flink afgenomen; het aantal moslims neemt toe. Het aantal gelovigen als totaal daalde sinds 2014 van 53 naar 42 procent. Momenteel zegt 17 procent katholiek te zijn, 13 procent protestant en 6 procent moslim (dit laatste percentage was 5 procent). Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Interessante portretten in Moslims

Of veel of misschien wel heel weinig deze docuserie gaan kijken, is maar de vraag. Metro ziet in ieder geval interessante portretten. Sahar Meradji benaderde honderden moslims, maar lang niet allemaal wilden zij meewerken. Wie we onder meer wel zien: Abubakr en Romaissa, kinderen van de oprichters van islamitisch centrum De Middenweg in Rotterdam. Zij moeten het stokje van hun ouders overnemen. Moslims van heinde en verre komen naar De Middenweg, waar mannen en vrouwen gescheiden van elkaar bidden en zich door aparte ingangen naar de gebedsruimtes moeten begeven. Warez en Mina leven strikt volgens het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. In aflevering één zien we Warez pakketjes bezorgen in Almere, een gebedskleedje heeft hij in zijn bus. Als hij op straat bidt en iemand vraagt of hij dat ergens anders wil doen? Dan gaat ie op zoek naar een andere plek, no problem.

De man is gemaakt om de leiding te hebben.

Abdelaziz is een conservatie moslim met een missie. Hij coacht mensen. Jongemannen bijvoorbeeld, die leren elkaar te helpen en te versterken. Maar ook vrouwen, die hij niet ontmoet, maar coacht via videobellen terwijl de dames hun camera uit laten staan. Deze Abdelaziz kan als het type ‘betweter vol zelfvertrouwen’ wat onsympathiek overkomen, wat ook ligt aan zijn uitspraken: „De man is gemaakt om de leiding te hebben.”

Westerse- en islamgewoonten

Aardig om te zien is Sabra, een Haagse bokschoolhoudster en ex-militair. Zij geeft vrouwen boksles om weerbaarder te worden. Volgens Sabra worden de vrouwen in ons land nogal eens belaagd en is de weerbaarheid hard nodig. In de sportschool klinkt geen muziek (mag niet) en mannen mogen de boksruimtes al helemaal niet binnen.

Wij kaaskoppen kunnen sommige dingen maar raar vinden. Aan de andere kant: vinden moslims verschillende westerse gewoonten misschien ook niet heel gek? Ongetwijfeld. De mening ‘dat doen ze maar in hun eigen land’, die kennen we nu wel. Het gros van de gevolgde moslims is toch echt in Nederland geboren, maar ook opgevoed met een andere cultuur dan wij gewend zijn. Een opvoeding volgens de Koran en dat vol overgave. Iemand zegt: „Als Allah zegt dat je geen alcohol mag drinken, dan drink je geen alcohol. Zo is de islam.” Een vader: „Vanaf dat je wakker wordt in de morgen, tot je gaat slapen in de avond, zijn er regels.” Een dame met een boerka is stellig: „Wij leven niet voor jullie, wij leven voor onze Schepper.”

Moslims is vanaf vanavond (13 januari) op vier maandagen om 21.25 uur bij Powned op NPO 3 te zien. Alle afleveringen komen meteen op NPO Start. Ook start vandaag een podcast Moslims over Moslims, waarin alle personen uit de documentaire voor het eerst bij elkaar komen.