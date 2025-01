Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening: ‘Door mijn hoge studieschuld lukt sparen niet’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 23-jarige Emma, die niet kan sparen door een fikse studieschuld.

Naam: Emma (23)

Beroep: student

Netto maandsalaris: leent 900 euro per maand

Woonsituatie: met medestudenten in een studentenhuis

De Spaarrekening van Emma

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„200 euro.”

Ben je blij met dat saldo?

„Nee, maar ik weet ook dat het nu even is zoals het is – als student maak je nou eenmaal veel kosten.”

Een hoge huur?

„Alleen de huur van mijn kamer in Amsterdam kost al 700 euro per maand – ik deel de woonkamer en douche met drie anderen, maar heb wel een eigen balkonnetje. Maar andere kosten, zoals energie, internet, studiegeld en boodschappen komen daar nog eens bij.”

Dragen je ouders je financieel bij?

„Minimaal, ik krijg een toelage van 350 euro per maand. Begrijp me niet verkeerd: daar ben ik blij mee, sommige studenten moeten het alleen zien te rooien. Ik kan er alleen niet van rondkomen. Ik leen daarom ook nog 900 euro per maand bij.”

En een bijbaantje?

„Heb ik wel gehad, ik werkte in een café in de buurt. Maar nu het einde van mijn studie nadert en ik een scriptie moet schrijven en onderzoek ga doen, is een bijbaan er niet meer naast te doen. Enerzijds biedt dat wel rust, want ik had met die bijbaan nauwelijks tijd voor mezelf over; ik was altijd aan het werk of altijd aan het studeren. Maar dat heeft wel financiële gevolgen.”

Een studieschuld?

„Nogal. Als ik afstudeer staat de teller op 70.000 euro. Een deel wordt kwijtgescholden dankzij de prestatiebeurs, maar dan nog loopt mijn schuld flink in de papieren.”

Ai. Lig je er wakker van?

„Best wel. Ik heb vriendinnen die ook schulden hebben, maar die studeren rechten of geneeskunde: beroepen waar je wel een zekere baankans heb. Ik zit in de communicatierichting, dus dat is een ander verhaal. Ik vraag me soms wel af: hoe ga ik die schuld straks terugbetalen, en wat als ik geen hypotheek kan krijgen? Het schijnt dat er wel een kunt afsluiten, maar dat de studieschuld wel meeweegt met de hoogte van het bedrag. En met zo’n overspannen huizenmarkt is het al lastig een huis te krijgen, laat staan met een lening. Maar sparen lukt dus ook niet heel goed. Daar maak ik weleens zorgen over, ja.”

Wat is jouw beste tip?

„Als het niet nodig is: leen niet bij. Of in elk geval geen cent te veel. Dat is de enige manier om een beetje vat te krijgen op je studieschuld.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

