Populaire Baylen open over Gilles de la Tourette: hoe doe je make-up op als je niet stil kunt zitten?

We kunnen er allemaal soms – een beetje stiekem misschien – om lachen, als we filmpjes zien van iemand met een of meerdere tics. Maar hoe is het eigenlijk echt als je aan Gilles de la Tourette lijdt? Als je continu ongecontroleerde spierbewegingen hebt of het uitspreken van allerlei (kracht)termen niet tegen kunt houden? Op TLC en HBO Max kun je dat vanaf vandaag zien.

Dat ‘erom lachen’ is heus niet leuk, maar zie dát ook maar eens tegen te houden. Tegenhouden is iets wat mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette in ieder geval absoluut niet kunnen. Daar kun je, het is menselijk, enorm van balen. Je kunt het ook positief oppakken en de buitenwereld laten zien wat het nou allemaal betekent. We gaan dat zien in Baylen Out Loud. Metro bekeek alvast de eerste aflevering voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Baylen laat Gilles de la Tourette in alle openheid zien

De nieuwe serie Baylen Out Loud volgt het leven Baylen Dupree, een jonge vrouw die een zeldzame vorm van Tourette heeft. Zij heeft zowel motorische afwijkingen waarbij zij continu drukke bewegingen maakt, als hardnekkige ‘vocale tics’. Ze zegt of roept dus dingen terwijl ze dat helemaal niet wil. Baylen hoorde de diagnose Gilles de la Tourette vijf jaar geleden, net voor ze 18 werd. We kunnen wel stellen: hoe vreselijk ook, de Amerikaanse maakt er het beste van. Haar drie broertjes en zusje hebben het overigens niet.

👇 Wat is Gilles de la Tourette? Door het syndroom van Gilles de la Tourette ontwikkel je tics. Dit zijn bewegingen en geluiden waar je weinig controle over hebt. Vaak heb je ook andere klachten, zoals problemen met slapen en moeite met je aandacht ergens bijhouden. Veel mensen denken dat mensen met Tourettes veel schelden en vloeken. Dit is echter maar bij een klein deel het geval. Het ongecontroleerd bewegen is wat het meest voorkomt. Ongeveer 1 procent van de bevolking lijdt eraan. De meeste tics beginnen bij kinderen tussen de 6 en 8 jaar. Een duidelijke oorzaak heeft de wetenschap nog niet gevonden.

10 miljoen TikTok-volgers

Baylen is niet zomaar een ‘Gilles de la Tourette-patiënt’. Zij kreeg wereldwijde bekendheid met haar filmpjes op TikTok. Daarin laat de goedlachse dame zien hoe haar dagelijkse leven eruitziet. Baylen is dit gaan doen omdat ze meer bewustwording wil creëren voor de neurologische stoornis. Aan haar bijna 10 miljoen (!) volgers toont ze onder meer hoe het is om make-up op te doen terwijl je niet stil kunt zitten.

Tja, Gilles de la Tourette bepaalt nu eenmaal je leven vanaf het moment dat je wakker wordt, tot je gaat slapen. Metro schreef er al eens over op een Tourettedag, aan het begin van de coronaperiode (‘je zal kuchen maar als tic hebben in deze tijd‘).

Pannenkoek bakken met Gilles de la Tourette

In Baylen Oud Loud komen ook haar ouders, een overheidsmedewerker en een fulltime moeder, aan het woord. Maar wat we vooral zien, is de zeer openhartige Baylen. Ze vertelt hoe het is om geknipt te worden (en dan vooral hoe het is voor haar kapper) en in hoeverre de tics effect hebben op haar slaap. Maar we zien haar ook een pannenkoek bakken. Hoe zorg je er toch voor dat dan ding niet door de keuken vliegt? Sorry, deze kijker schoot er toch weer even van in de lach. Verder word je thuis op de bank bijna moe als je Baylens drukte ziet. In gebaren, in het snelle en vaak ongecontroleerd spreken en in het trekken met haar mond, kaak of hele gezicht.

Deze dappere meid is zelf echter totaal niet bang om te lachen. Ze omarmt de chaos die gepaard gaat met de aandoening bijna. Maar problemen zijn er volop. Als Baylen uitgenodigd wordt voor een paneldiscussie tijdens een Tourette’s Convention in Dallas, komt ze erachter dat vliegen en luchthavens een recept voor gedoe zijn.

Geslachtsdelen vliegen door de winkel

Heeft Baylen een droom? Nou en of. „Ik wil zo snel mogelijk het huis uit en zelfstandig leven.” Dat is met Gilles de la Tourette zo makkelijk nog niet. Wat te denken van boodschappen doen? Baylen moet haar moeder laten zien dat ze dat zelf kan en daarom gaan ze samen. Maar ja, ook in zo’n winkel is de twintiger druk en uit haar mond klinken vooral dingen over vrouwelijke en mannelijke geslachtsdelen (en niet zo zachtjes ook). Bovendien heeft ze de neiging om elk product aan te raken en of iedereen daar nou van gediend is…

En oh ja, je kunt er anno 2025 de klok op gelijk zetten: er zijn ook haters. Deze mensen vinden Baylen fake en ‘weten zeker’ dat zij alles doet voor de aandacht. Baylen wensen we vooral alle goeds. Petje af dat zij zich zo openstelt. Interessant!

Aantal blikken uit 5: 3,5

Baylen Out Loud kun je vanaf vanavond op woensdag om 20.30 uur zien op TLC (of streamen via HBO Max).

