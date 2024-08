Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dieuwertje Blok dit jaar niet aanwezig bij Sinterklaasjournaal, dit wordt de nieuwe presentatrice

Het zal even wennen zijn voor kijkers van Het Sinterklaasjournaal, dit najaar: Dieuwertje Blok is niet het vaste presentatiegezicht. Voor het eerst sinds het bestaan van Het Sinterklaasjournaal neemt iemand anders, namelijk Merel Westrik, het stokje van haar over.

Dieuwertje Blok heeft namelijk kanker aan haar neus en moet een ingrijpende operatie ondergaan. Volgens de NTR is het voor Blok onmogelijk om tegen de tijd van Het Sinterklaasjournaal al voor de camera te verschijnen.

Merel Westrik presenteert Het Sinterklaasjournaal

NTR-hoofdredacteur en bedenker van Het Sinterklaasjournaal, Ajé Boschhuizen, heeft Merel Westrik gevraagd om het stokje van Blok over te nemen, die accepteerde. Maar volgend jaar hoopt Blok weer van de partij te zijn: „Helaas komt Sinterklaas iets te vroeg voor mij. Ik ben heel blij dat Merel mij dit jaar aan de desk én bij de intocht in Vijfheerenlanden wil waarnemen.”

En ook Merel Westrik vindt het geen probleem om Blok te hulp te schieten: „Sinterklaas wordt ieder jaar geholpen door de pieten, ik ben nu even het hulpje van Dieuwertje, zolang ze me nodig heeft. Ik vind het eervol dat ze me deze taak toevertrouwt.”

De voorbereidingen voor Het Sinterklaasjournaal zijn al begonnen. Het programma waarin het wel en wee van Sinterklaas en zijn Pieten wordt besproken, is te zien vanaf maandag 11 november tot en met zaterdag 5 december, elke dag om 18.00 uur op NPO Zapp.

🚢 Sinterklaasintocht De Sint komt dit jaar aan in Vianen, in de gemeente Vijfheerenlanden, op zaterdag 16 november. Merel Westrik is ook daar de presentatrice en wordt geflankeerd door vaste verslaggevers Jeroen Kramer en Rachel Rosier.

Dieuwertje Blok door operatie niet voor de camera

Eind april werd bekend dat Dieuwertje Blok door de kanker in haar neus een zware operatie moet ondergaan. Haar neus wordt geamputeerd. De neus van Blok is ‘van heel dichtbij’ bestraald en ook heeft de presentatrice immuuntherapie geprobeerd. Beide behandelingen sloegen niet aan. Toen Blok te horen kreeg dat een neusamputatie nodig is, was dat „een grote schok” voor haar.

„Mijn eerste reactie was: als dát moet, dan weet ik eigenlijk niet of ik nog wel wil leven”, zei de presentatrice. Inmiddels kijkt ze daar anders tegenaan. „Nu denk ik: hup, weg met die kanker. Het was mijn neus of mijn leven. En toen was er geen moment meer waarop ik nog voor mijn neus wilde kiezen.”

