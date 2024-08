Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lof voor gast én interviewer bij Zomergasten, maar kijkcijfers zijn nog steeds dramatisch

Waar Joris Luyendijk vorige week op flinke kritiek kon rekenen na de uitzending van Zomergasten, waarin Sakir Khader te gast was, is er nu lof voor beide partijen. Zowel voor interviewer Janine Abbring als gast Garrie van Pinxteren, sinoloog en China-correspondent.

Wat echter (flink) achterblijft, zijn de kijkcijfers. Die blijven tegenvallen, al is de aflevering van gisteren niet zo slecht bekeken als die van vorige week.

Lof voor Janine Abbring en Garrie van Pinxteren in Zomergasten

Van Pinxteren is dus sinoloog, wat slaat op de studie over China. Je kunt haar dus een heuse expert op het gebied van het land noemen. Veel van haar fragmenten omhelsden ook delen van de Aziatische cultuur. Zo ging het over de film Farewell my Concubine en is haar keuzefilm Happy Together, waarin twee mannen vanuit China op vakantie gaan naar Buenos Aires, maar hun relatie daar op de klippen loopt.

Volgens kijkers is dit de eerste keer dat een Zomergast ‘tot werkelijk vertellen wordt uitgenodigd’. Van Pinxteren deelde haar visie op het Aziatische land, waarover ze zegt dat ‘alle zuurstof eruit verdwenen is’. Maar ze deelde ook een lieve anekdote over haar moeder: „Mijn moeder vond alles leuk wat ik deed. Dat geeft je een enorme vrijheid.” Janine Abbring krijgt als interviewer veel lof voor het gesprek met de sinoloog.

Kijkcijfers

De kijkcijfers van Zomergasten blijven dus wel nogal achter, ondanks een goed uitgevoerd interview. Dat kan zeker komen door het slot van de Olympische Spelen, waar volgens ‘kijkcijferexpert’ Tina Nijkamp 1.994.000 mensen op afstemden. Zomergasten? Daar keken 145.000 mensen naar. Dat is meer dan het dieptepunt van vorige week, 122.000, maar niet bijster veel. Vorige week kreeg presentator Joris Luyendijk dan ook veel kritiek. Die aflevering is meteen de slechtst bekeken aflevering ooit van Zomergasten.

