Een Huis Vol-moeder Priscilla wil achtste telg toevoegen aan familie: ‘Raar dat het langer duurt’

Voor de gemiddelde Nederlander is een gezin van zeven kinderen al onvoorstelbaar, maar voor moeder Priscilla (40) in Een Huis Vol is het gezin nog niet groot genoeg. Ze wil nog graag een achtste telg aan de familie toevoegen, maar of dat gaat lukken is de vraag.

Het nieuwe seizoen van Een Huis Vol ging afgelopen week van start, met een aantal grote veranderingen voor de vaste kijkers. Zo deed een nieuw gezin zijn intrede en is ook de voice over nieuw. Radio-dj Wijnand Speelman vervangt vaste stem Wouter van der Goes, en daar is niet iedereen blij mee. Op social media spuwden kijkers massaal hun gal, en ze zien de oude stem het liefst zo snel mogelijk terug komen.

De droom van moeder Priscilla Wildeman roept ook vragen op bij kijkers. Ze wil nog graag een achtste kindje, vertelt ze. „Ik hou gewoon heel erg van kinderen. Ik vind het hartstikke leuk. Waar er zeven zijn, kunnen er ook acht zijn”, zegt ze.

Achtste kindje voor Een Huis Vol-familie

Ze sorteert zelf in Een Huis Vol vast voor op de kritiek die ze schijnbaar vaker te horen krijgt. „Dan zeggen mensen weleens: ‘Je hebt er al zeven, waarvoor moet je er nog één?'” Maar zo ziet Priscilla het niet, legt ze uit. „Wij moeten het zelf opvoeden, dat vraag ik niet aan iemand anders.”

Maar of dat er nog in zit is maar de vraag. Na anderhalf jaar is het nog niet gelukt om zwanger te worden. „We hebben al zeven kinderen gehad, dus het is wel raar dat het wat langer duurt.” En dus gaat ze naar de gynaecoloog. „Zeggen ze straks: ‘Er is echt iets, en het lukt niet meer’, dan kun je de deur dicht gooien en dan weet je dat ook.”

Kans op zwanger worden kleiner

Uit het bezoek bij de gynaecoloog blijkt dat er geen directe oorzaak te vinden is voor de uitblijvende zwangerschap. „Maar naarmate je ouder wordt, wordt de kans om zwanger te worden gewoon kleiner. Daarmee is het niet gezegd dat het niet meer gaat lukken”, zegt de gynaecoloog. Maar voor Priscilla is het duidelijk, zegt ze in Een Huis Vol: „Ik ga het nog een jaartje proberen en dan kap ik ermee hoor”, zegt ze lachend.

Kijkers steken hun mening niet onder stoelen of banken:



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Nou, ik heb de echo bekeken en die zegt dat je niet moet zeuren om een achtste kind. #eenhuisvol — Dik Tatort (@KimJungOen) August 20, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Nu al medelijden met dat eventuele 8e!! kind. #eenhuisvol — Janet (@Jan99315126) August 20, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Een kind nr zoveel willen.zou eerst degene die er al zijn.

Eens fatsoenlijk opvoeden.#eenhuisvol — Angel 45 (@Angel4565137402) August 20, 2024

