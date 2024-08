Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Anja wordt gek van praatgrage Jan: ‘Raak er niet opgewonden van’

De liefde in Frankrijk hangt nog niet bepaald in de lucht. Hoewel B&B Vol Liefde-deelneemster Anja het prima naar haar zin heeft met Peter én een nieuwe logé heeft mogen ontvangen, gaat het haar nog niet echt voor de wind. Ze is namelijk allerminst gecharmeerd van van de praatgrage Jan. Sterker nog: hij werkt haar ontzettend op haar zenuwen en die mening steekt ze niet onder stoelen of banken.

Al tijdens het ontbijt gaat het mis. Anja heeft Jan gevraagd of hij haar wil helpen een oude put te dichten, maar tijdens het bepalen van de route naar de bouwmarkt blijkt al snel dat het niet zo botert tussen de twee. Jan wil niet luisteren naar Anja’s tips voor de routebeschrijving. „Kijk gewoon eens even mee op de kaart”, zegt ze geïrriteerd.

Weinig voelsprieten

En ook tijdens het klussen hoeft hij niet op haar sympathie te rekenen. „Jan wil bijna alles op zijn eigen manier doen. Ik denk dat hij weinig voelsprieten heeft van: goh, ik ben nu met iemand anders. Ik vind dat hij Peter ook heel weinig ruimte geeft”, reageert Anja voor de camera van B&B Vol Liefde.

Meer gecharmeerd is de B&B-eigenaresse van Peter, waardoor Jan bij voorbaat al met een achterstand aan het avontuur begint. „Jan is een man die veel praat. Ik vind dat héél vermoeiend”, aldus Anja. „Ik vind Jan een saaie man. Ik zie niks ondeugends.”

Sfeer in B&B Vol Liefde goed houden

Om de sfeer in B&B Vol Liefde toch een beetje goed te houden, neemt Anja de twee mannen mee naar een restaurant. Maar ook daar lukt het Jan niet om indruk te maken. Wanneer Anja een gesprek met Peter begint, geeft Jan namelijk enthousiast antwoord, maar dat schiet in het verkeerde keelgat van Anja. „Ik stel de vraag aan Peter”, snauwt ze.

„Dat vele praten… Ik raak er niet opgewonden van”, biecht Anja voor de camera op. En tot overmaat van ramp heeft Jan ook zijn portemonnee niet meegenomen, waardoor Peter opdraait voor de rekening. „Ik doe ontzettend mijn best om aardig tegen hem te blijven”, verzucht Anja. „Maar laten we eerlijk zijn, ik heb ook mijn grenzen. Als ik al aan heb gegeven: het is heel veel, en daar wordt geen gehoor aan gegeven… Ja, dan wordt het wat moeilijker.”

