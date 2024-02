Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ex On The Beach-ster ruilt in Steenrijk, Straatarm met Elise, die dakloos en verslaafd was

In Steenrijk, Straatarm dook gisteravond een oude bekende op: Ex on the Beach-ster Nick. Hij en zijn vriendin ruilden een weekje van leven met de alleenstaande moeder Elise, die is opgekrabbeld na verslaving en dakloosheid.

Ex On The Beach-ster Nick woont samen met zijn Griekse vriendin Zoë onder de Mediterraanse zon. Samen hebben ze een comfortabele villa met zwembad op de Griekse Peloponnesos. Tegenwoordig verdient hij zijn brood als cryptocoach, influencer en ondernemer. Zijn vriendin Zoë heeft een eigen webshop. Samen weten ze een lekker salaris binnen te harken, waar ze hun extravagante leefstijl van bekostigen. Opmerkelijk is het soms ook: zo hebben ze in anderhalf jaar tijd nog nooit gekookt en drinkt Nick nooit kraanwater, alleen Spa blauw.

Elise vertelt over zwaar verleden in Steenrijk, Straatarm

Het koppel is een groot contrast met de alleenstaande moeder Elise. Ze woont samen met dochter Lina en zoontje Naoufel in een flat in Delft. De woning is oud en de staat is belabberd, maar Elise is dolblij dat ze überhaupt een dak boven haar hoofd heeft. Dat is namelijk weleens anders geweest. Toen ze op haar achttiende zwanger raakte, werd ze zonder pardon op straat gezet en raakte ze dakloos.

„De daklozenopvang is voor niemand leuk, maar voor een vrouw is dat denk ik nog pittiger. Dan kom je daar als vrouw van 18, zwanger. Ik heb mij wel heel kwetsbaar gevoeld. Je slaapt met vijf andere vrouwen die ook allemaal hun reden hebben waarom ze daar zijn, dat geeft wel hele onrustige nachten.”

Na de bevalling krijgt Elise een eigen woning toegewezen, maar daarmee zijn de problemen nog niet voorbij. „Toen ik uiteindelijk mijn eigen plekje kreeg na de dakloze periode, ben ik ingestort. Trauma’s van de daklozenopvang, maar ook dingen uit mijn jeugd die zijn gebeurd. PTTS, depressies. Ik heb daar therapieën en behandelingen voor gehad.”

Nieuwe liefde

Ze probeert haar leven weer op de rit te krijgen. Dat lukt aardig en ze krijgt een nieuwe liefde in haar leven. Helaas loopt dat ook gruwelijk mis. Hij blijkt een drugsgebruiker te zijn. Elise besluit het daarom ook een keertje te proberen. „Dat avondje is compleet uit de hand gelopen. Een week later had mijn hoofd bedacht dat het een hele fijne manier was om niet te voelen.”

Daarna gaat het bergafwaarts. Elise raakt verslaafd en verliest de grip op haar leven. „Ik heb twee jaar lang in actieve verslaving gezeten. Dan ben je de grootste egoïst die er is. Je denkt niet aan de mensen om je heen, zelfs niet aan je kinderen.”

„Alles en iedereen ging eraan onderdoor, inclusief ikzelf en mijn gezin.” Uiteindelijk zoekt ze hulp en klimt ze uit het dal. „Ik ben heel diep gegaan, maar als ik nu zie hoe hard ik vecht om daar weer bovenop te komen, voor mezelf en de kinderen, dan kan ik nu wel zeggen dat ik een goede moeder ben.”

‘Zo dankbaar’

Het is na haar roerige verleden een welkome verrassing dat ze samen met haar dochter naar Griekenland mag en in die week een slordige 2000 euro kan uitgeven. Ondertussen verblijven Nick en Zoë in haar flat in Delft. Als hij ziet dat Elise geen bedframe heeft, besluit hij dat via zijn volgers voor haar te regelen.

Elise is een gelukkig mens bij terugkomst. Ze heeft een fijne week achter de rug en is sprakeloos dat ze weer een bed heeft. Als de gezinnen elkaar ontmoeten, is Elise in tranen. „Ik ben jullie zo dankbaar!”

