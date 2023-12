Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bondsdagverkiezingen in deelstaat Berlijn moeten deels over

De Bondsdagverkiezingen van 2021 moeten in de Duitse deelstaat Berlijn gedeeltelijk over. De verkiezingen waren chaotisch verlopen en zijn daarom deels ongeldig verklaard. In 455 van de 2256 kiesdistricten moeten de verkiezingen over.

ANP

