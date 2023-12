Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen excuses voor en geen erkenning van slavernijverleden Hoorn

De gemeente Hoorn, vroeger een van de belangrijkste steden in de Vereenigde Oostindische Compagnie, biedt geen excuses aan voor het slavernijverleden. Ook komt er geen erkenning van dat verleden. In de gemeenteraad is daar geen meerderheid voor, laat de Noord-Hollandse gemeente vrijdag weten.

Eind juni was een onderzoek gepresenteerd naar de rol van Hoorn in de slavenhandel. De conclusie was dat de stad daar een zeer belangrijk aandeel in had. De Hoornse gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen legde de basis van de Nederlandse slavernij in Azië.

