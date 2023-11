Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbazing in Vandaag Inside over betogingen na verkiezingen: ‘Schreeuwen tegen de democratie?’

Diverse groeperingen een eenlingen zijn gisteravond de straat op gegaan voor betogingen na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen en enorme winst van de PVV. Ook vandaag gebeurt dat. In talkshow Vandaag Inside kwam dat ter sprake en men begrijpt er eigenlijk niets van. Want waar demonstreren die mensen eigenlijk voor (of tegen)?

Op de Dam in Amsterdam kwamen enkele honderden mensen gisteravond samen om te demonstreren tegen fascisme, islamofobie, racisme en anti-queerhaat. De demonstratie was een initiatief van krakenburg020, een organisatie van krakers, en was georganiseerd naar aanleiding van de verkiezingswinst van Geert Wilders en de PVV.

In Leiden en op het Stadhuisplein in Utrecht waren eveneens protesten tegen de verkiezingsuitslag met de PVV van Geert Wilders als winnaar. Op laatstgenoemde bijeenkomst, die georganiseerd werd door de linkse beweging Antifa, waren ook zo’n vijftig tegendemonstranten afgekomen. Volgens de politie ging het om de harde kern van FC Utrecht. Gisteren regende het uiteraard reacties op de verkiezingsuitslag.

Vandaag ‘samenkomst’ na grote zege PVV

Ook vandaag is er een actie in de hoofdstad. Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties houdt na de overweldigende verkiezingsoverwinning van de PVV vanmiddag op de Dam in Amsterdam een ‘Samenkomst voor Solidariteit’. De manifestatie staat in het teken van tolerantie, bescherming van de rechtsstaat en gelijke rechten voor iedereen. De organisaties benadrukken dat het niet om een demonstratie gaat en roepen mensen op alleen met „een lichtje of kaars, liefde en zoveel mogelijk anderen” naar de Dam te komen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„Samen staan wij pal voor alle mensen in Nederland. Schouder aan schouder. Om te laten zien dat we racisme en haat niet tolereren. We horen bij elkaar”, schrijven de organisaties. „Onze rechtsstaat staat onder druk en die moeten we te allen tijde beschermen.”

‘Jouw kinderen ook bang dat ze weggestuurd worden?’

Aan tafel in talkshow Vandaag Inside klonk gisteravond vooral onbegrip over de protesten, nu PVV nog niet eens aan de kabinetsformatie begonnen is. „Ben jij ook zo bang dat alle buitenlanders het land uitgestuurd worden?”, vat Johan Derksen de paniek die er vooral op sociale media heerst in een vraag aan tv-journalist Rutger Castricum samen. Die antwoordt: „Jaha, dat gaat gebeuren ja. Ik denk morgen.” Derksen: „Worden jouw kinderen ook wakker dat ze bang zijn dat ze weggestuurd worden?” Veel mensen spraken daar overigens over, zoals Nasrdin Char op NPO Radio 1. Castricum: „Nee, die zijn blank, die zijn wit. Wij staan weer op één.”

„Het stoort je hè, dat het zo groot, zo pathetisch wordt gemaakt?”, vraagt gastheer Wilfred Genee hem. „Ja, pathetisch vind ik wel het goede woord.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Demonstraties tegen de PVV een lachertje’

Johan Derksen breekt in: „Het grootste lachertje vandaag is dat er in Leiden, Amsterdam en Den Haag protest-demonstraties waren, terwijl die mensen gewoon gekozen zijn. Dat is gewoon democratisch. Staan ze nou tegen de democratie te schreeuwen? Of staan ze elkaar bang te maken?” „Er gaat niks gebeuren”, reageert René van der Gijp. „We zijn toch geen dictatuur nu?” Derksen: „Nee, natuurlijk niet.” Van der Gijp: „Als die Wilders en de PVV morgen alle moskeeën weg willen hebben, dan gaat dat gewoon niet door.” Derksen: „Een asielstop komt er ook niet, dat kan helemaal niet. Zou dit groepje, als het over rechts gaat, het slechter doen dan de voorgangers?”

👇 Meer acties tegen de PVV Een aantal organisaties komt komende maandag bijeen in Amsterdam om twee protestacties tegen de verkiezingswinst van de PVV te bespreken. Abdou Menebhi, betrokken bij EMCEMO (Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling) en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, zegt dat het de bedoeling is op zaterdag 2 december een betoging tegen „haatzaaien en populisme” te houden en op zondag 10 december in verschillende steden bijeen te komen voor manifestaties in het kader van de internationale dag van de mensenrechten.

Linkse politici ‘zetten stemmers weg als idioten’

„Dit is wat het is”, voegt Rutger Castricum nog toe. „Dit is democratie. Het is een beetje open deur, maar de kiezer spreekt en dat is het dan. Om je daar nou tegen af te zetten, dat vind ik eigenlijk een ontzettend zwaktebod. Sterker nog, ik denk dat als ik de speeches gisteravond hoorde van Jesse Klaver, Timmermans en Rob Jetten na de verkiezingsuitslag… dan denk ik, ja, dit is nou precies waarom we deze verkiezingsuitslag hebben. Dat is een reflex waarbij je eigenlijk een hele grote groep mensen wegzet als idioten. Dom rechts wordt het dan genoemd. Terwijl, als jij dan zo slim bent, zorg dan dat je de mensen meekrijgt in je verhaal. Als dat niet lukt, om dan te gaan roepen dat het allemaal dommeriken zijn… Iedereen heeft tegenwoordig iemand in zijn familie die PVV stemt. Het is de totale waanzin dat je dat allemaal wegzet als domme extremisten.”

Als het om mogelijke totale verandering van het kabinetsbeleid gaat, vergelijkt Castricum Geert Wilders en zijn PVV later nog met een mammoettanker. „Die gaat maar heel langzaam om.”

Vandaag Inside terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Reacties