Diona overvalt date bij binnenkomst in Lang Leve de Liefde-huis: ‘Zullen we even dansen?’

Daten is niet altijd even makkelijk en vooral de eerste ontmoeting is soms ingewikkeld, want hoe breek je snel het ijs? Daar heeft Lang Leve de Liefde-deelneemster Diona wel een techniek voor. Terwijl haar date Tim nog maar net binnen is en zijn koffers nog vast heeft, overvalt ze hem met een wel heel opvallende vraag. „Zullen we even dansen?”

Tim komt ietwat verlegen het Lang Leve de Liefde-huis binnengelopen, waar Diona hem al staat op te wachten. Om alvast een romantische sfeer neer te zetten heeft ze de kaarsjes aangestoken. Nadat ze elkaar een hand hebben gegeven, valt ze meteen met de deur in huis. „Zullen we even dansen om de spanning eruit te dansen?”, vraagt ze aan Tim.

Tim is geen danser

Tim, die zijn koffer nog in zijn hand heeft, weet even niet wat hem overkomt. Een beetje geschrokken kijkt hij Diona aan. „Ik ben geen danser eerlijk gezegd”, antwoordt hij. Maar dat lijkt volledig langs Diona heen te gaan. „Geeft niet, dan zet ik gewoon een beetje muziek op.”

Niet veel later galmt Ladada van Claude door het Lang Leve de Liefde-huis. „Ik ben echt helemaal geen danser”, herhaalt Tim nog keer. Maar het is al te laat want Diona begint met dansen. „Gewoon een beetje bewegen!”

Diona mist de hint

Tim besluit het over een andere boeg te gooien en probeert haar aandacht te verleggen door haar te wijzen op het cadeautje dat hij voor haar meegenomen heeft. „Ik heb iets voor je meegenomen”, zegt hij. Maar ook die hint komt bij Diona niet aan. „Goed zo”, antwoordt ze, terwijl ze heen en weer wiegt op de muziek en Tim niet aankijkt.

Na een aantal ongemakkelijke seconden zet Diona toch de muziek af. Tim grijpt meteen zijn kans. „Ik heb iets voor je”, herhaalt hij, terwijl hij Diona een bos bloemen en een Rituals-pakket geeft. Ook zit er een kaartje bij en dat valt goed in de smaak bij Diona.

En ook Diona heeft een cadeautje meegenomen. Ze geeft een tomatenplant en een basilicumplant. Het blijkt een schot in de roos. Tim laat haar enthousiast een foto zien. „Ik werk in een telingsbedrijf met groenten en bloemen!”

Kijkers Lang Leve de Liefde voelen ongemak

Toch blijken de twee niet bepaald te matchen. De rest van de aflevering praten ze totaal langs elkaar heen, wat ook kijkers van Lang Leve de Liefde een ongemakkelijk gevoel geeft. „Wat een ongelofelijke mismatch die Tim en Diona. Tim vindt haar niet aantrekkelijk en het is zo ongemakkelijk”, schrijft een kijker op X. „Tim kijkt Diona telkens aan van: ‘Waar ben ik in hemelsnaam beland?!”, schrijft een ander.



Vooropgesteld, iedereen heeft recht op liefde en het vinden van een leuke partner.

Maar Tim en Diona zijn een totale mismatch#langlevedeliefde or #lldl — Wim 🎧 (@dpmmusic.bsky.social) (@DPMMusic) September 22, 2023



Tim kijkt die Diona telkens aan van.. waar ben ik in hemelsnaam belandt🤭 #lldl #LangLeveDeLiefde pic.twitter.com/30EgzVBilm — 🐭Devie🐭 (@Devie60957905) September 22, 2023



Wat een ongelooflijke mismatch die Tim en Diona. Tim vindt haar totaal niet aantrekkelijk en het zo ongemakkelijk. Volgend stel graag #lldl #langlevedeliefde — Jeffrey Visser (@Visser4Visser) September 22, 2023

Hele aflevering kijk je hier terug.

