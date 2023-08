Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Mijn vader zei altijd: geld speelt geen Rolex’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 28-jarige Eefje, die als jongste kind van vier opgroeide in een villa, zonder geldzorgen.

Naam: Eefje

Leeftijd: 28

Beroep: zelfstandig ondernemer bij eefjewensing.nl

Woonsituatie: koopwoning met partner en zoontje

Maandelijkse omzet van bedrijf: tussen de 5000 en 10.000 euro

Hoe was de financiële situatie thuis?

„We hebben best wel een brede financiële opvoeding gehad. Mijn vader was ook ondernemer, net als ik, mijn moeder was huismoeder. We zijn met vier kinderen, ik ben de jongste, en we groeiden op in een villa. We gingen ook wel vaak op vakantie, bijvoorbeeld in de zomer zes weken weg, op wintersport en vaak nog wel weekendjes weg tussendoor. De financiële situatie waarin wij zijn opgevoed was heel erg ruim.

Er zijn nooit echt problemen geweest, maar ik weet wel dat mijn vader als ondernemer in sommige periodes wat meer stress had dan in andere periodes. Maar over het algemeen hebben wij dat als kinderen helemaal niet ervaren of gemerkt.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Een best grappige uitspraak die mijn vader vaak deed, was: ‘Geld speelt geen Rolex’. Maar dan wel met een grappige insteek, want hij is totaal niet materialistisch. Daar hecht hij totaal geen waarde aan, maar mijn ouders gaven ons wel mee dat het belangrijk was om genoeg geld te verdienen.

‘Zorg er nou maar voor dat je genoeg geld verdient dat je alles kunt doen dat je leuk vindt en zodat je kunt investeren in je toekomst’, was een beetje het idee. Zo hebben wij als kind altijd geleefd.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„De manier waarop ik naar geld kijk is wel veranderd sinds mijn kindertijd. Als kind vond ik geld niet zo belangrijk, dat maakte voor mij niet zoveel uit. Maar naarmate ik ouder en volwassen werd, een gezin kreeg en verantwoordelijk was voor mijn eigen situatie, veranderde dat wel. Vanaf dat moment begreep ik meer waarom het belangrijk is om het financieel ruim te hebben. Daardoor heb je meer mogelijkheden, als je bijvoorbeeld zorg nodig hebt, of als er iets kapot gaat in je huis. Dan is het wel fijn dat je de financiële middelen hebt om dat aan te pakken.”

Als kind vond ik geld niet belangrijk, dat maakte voor mij niet zoveel uit.

Vond je geld als kind niet zo belangrijk omdat er altijd genoeg was?

„Onze privésituatie thuis was niet altijd heel erg fijn, daardoor dacht ik altijd ‘als je maar gelukkig bent’ en bleef het belang van geld achter. Nu ben ik ouder, heb ik zelf een gezin en ben ik gelukkig in deze situatie en m’n privéleven. Dan komt geld wel om de hoek kijken. Ik besef nu wel dat geld daarin ook wel een rol speelt.

De basis van de situatie waarin je leeft, bijvoorbeeld met een partner of kinderen, die moet gewoon goed zijn. Dat is absoluut nummer één. Maar ik geloof wel dat als je te weinig geld hebt, dat dat een negatief effect heeft op die basis. Je voelt bijvoorbeeld meer druk in je relatie, zit misschien minder lekker in je vel, dat staat heel erg met elkaar in verbinding.”

Heb jij ooit problemen gehad met geld?

„Grote problemen niet, maar wel dat mijn partner en ik op een gegeven moment doorhadden dat er echt meer geld op de plank moest komen om de kosten te kunnen betalen.”

Heb je schulden?

„Ja, mijn hypotheek”, lacht Eefje. „Maar nee, wij hebben geen studieschulden of iets anders.”

Vind jij het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, ik ben zelf altijd een hele goede spaarder geweest en dat heeft mij ook wel veel gebracht. Bijvoorbeeld dat de mogelijkheid er was om een huis te kopen. Ik geloof er wel heel erg in dat sparen belangrijk is en dat het rust geeft, maar het moet wel in balans zijn. Mochten er financiële tegenslagen zijn, dan is het fijn om een potje te hebben waarop je terug kunt vallen.

Maar je moet wel leven. Niet alleen maar sparen en naar de toekomst kijken, maar ook kijken van welk bedrag je leuke dingen kunt doen om dat geluk nu al te ervaren.”

Sparen is belangrijk, maar je moet ook leven. Dat moet in balans zijn.

Hoe komt het dat je zo goed kunt sparen, zat dat in je opvoeding?

„Ik denk dat het deels in mij zit. Mijn broer is bijvoorbeeld het tegenovergestelde: iedere euro die er bij hem in komt, gaat er net zo snel weer uit. Dus ik denk deels vanuit mezelf en deels de opvoeding. Mijn vader zei wel dat we moesten sparen om later een huis te kopen en leuke dingen te kunnen doen. Dus ik denk wel dat het een combinatie is.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Nee, dat denk ik niet. Ik ben gelukkig als ik mijn vaste lasten kan betalen en als ik leuke dingen kan doen. Dat is op dit moment zo. Dus dat zou mij nu niet per se gelukkiger maken.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Dat denk ik niet. Met veel geld kun je heel veel investeren, in bijvoorbeeld goede doelen, dingen waar je in gelooft. Dan is je geld niet alleen voor jezelf, maar kun je het ook in meerdere dingen steken.

Ik geloof dat er geen grens is aan het verdienen van geld. Als je iets wil, dan kun je dat mogelijk maken, op wat voor manier dan ook. Het is echt goed haalbaar om veel geld te verdienen én gelukkig te zijn. Je hoeft ook niet altijd heel hard te werken om veel geld te verdienen en gelukkig te zijn. Die dingen kunnen samen bestaan.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Absoluut. Ik vind het zelf heel erg fijn om cadeautjes te geven of dingen weg te geven, of om een fijn moment voor iemand te organiseren. Als je meer geld hebt is dat ook vaker mogelijk. Of inderdaad een schenking aan een goed doel, of een vriend of familielid in nood helpen. Ik denk dat ik daar wel echt heel erg gelukkig van word.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ja, toch wel. Ik denk dat je niet gelukkig bent als er geen geld is. Als er wél geld is, ben je eerder gelukkig. Als dat er niet is ben je per definitie, in mijn ogen, in Nederland, niet zo gelukkig. Er zijn namelijk gewoon vaste kosten die je moet betalen en als dat niet lukt, is dat heel zwaar. Geld is een soort opstapje naar een gelukkiger leven.”

