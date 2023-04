Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chef’Special’s Joshua Nolet vertelt bij BEAU over gestolen auto: ‘Ga ik dit echt zeggen?’

Je auto die wordt gestolen is absoluut geen pretje, maar het gebeurde Joshua Nolet, de frontman van de band Chef’Special. Naast een optreden die als voorproefje voor hun jubileumshow geldt, deelt Nolet bij BEAU het opmerkelijke verhaal van hoe zijn auto werd gestolen, maar ook weer werd teruggevonden.

„Jouw auto was gestolen”, stelt presentator Beau van Erven Dorens. Het ging om een Peugeot, oftewel „mijn black mamba”, aldus Nolet. „Hoe was het ook al weer gegaan?”

‘Mijn vriendin is een beetje een warhoofd’

De zanger van de Haarlemse band Chef’Special deelt het verhaal. „Ga ik dit echt zeggen? Ik ga dit echt zeggen.” Na enige twijfel vertelt Nolet over de situatie waarbij hij zijn Peugeot verloor. „Mijn lieve vriendin, Caroline, I love you”, Nolet blaast een kus richting het publiek, „die is een beetje een warhoofd. Net als ik. Het had mij ook kunnen overkomen. Maar ik zie het zo voor me. Met onze baby en zoontje en alle spullen is ze de auto uitgegaan en de sleutel is misschien gewoon blijven liggen. Ergens op de passagiersstoel.” In de studio wordt gelachen.

„Als je naar binnen kijkt, dat je denkt ‘hé, dat is een sleutel’ en de auto was open. ‘The occasion makes the thief, hé.” Er stond dus eigenlijk nog net geen bordje bij van ‘mooie Peugeot, neem mee’, aldus een lachende Nolet. „Dus die was weg. En omdat het nou eenmaal zo gebeurd was, wordt het hem gewoon niet met de verzekering. Dus daarom heb ik het maar wel gewoon naar buiten gegooid.” En dus deelde Nolet afgelopen week een oproep of iemand zijn gestolen auto had gezien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Joshua Nolet over zijn gestolen auto bij BEAU

Dankzij een oplettende persoon is de Peugeot toch niet helemaal uit het leven van Nolet en zijn vriendin verdwenen. „Hanneke heet ze volgens mij”, en ook Hanneke kan op een lucht-kus van Nolet rekenen, „en die stuurde mij op een gegeven moment een Instagram-dm van ‘volgens mij staat je auto hier’. Ergens in Haarlem was dat.” En toen? Vraagt Beau van Erven Dorens zich af.

„Het was ook echt in Haarlem. Als ik zelf de moeite had genomen om even een rondje maken…” Nolet lacht hard om de gedachte dat zijn auto helemaal niet ver weg bleek te zijn. „Ik dacht dat die allang weg zou zijn, weet je wel. Maar hij stond daar gewoon. En de reserve-sleutel, die we niet konden vinden, die lag blijkbaar ook in de auto. Dus we konden zo wegrijden.”

15-jarig bestaan Chef’Special

Maar de bandleden van Chef’Special zijn natuurlijk niet alleen naar BEAU gekomen om het over een gestolen auto te hebben. Chef’Special bestaat vijftien jaar en dat zal gevierd worden in de ZiggoDome. Bij BEAU gaven ze alvast een voorproefje van hun show. Vorig jaar sprak Metro met frontman Joshua Nolet over de toen nieuwe single Superman en over zich als herboren voelen door zijn dochter. Kijkers van BEAU konden lachen om het verhaal van Nolet en genoten van het optreden van de band.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat kan die jongen zingen hè — life-sport (@modeschoenen) April 22, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kunt Beau terugkijken via RTL XL.