Race Across The World: janken om baby-schildpadjes en de bibbers na een heftig busongeluk

Tv-kijkers gingen gisteravond eens goed zitten voor de tweede aflevering van Race Across The World. Het RTL 4-programma trok namelijk bijna 900.000 kijkers, goed voor top 10-notering ‘best bekeken programma’s’. In de aflevering gebeurde nogal wat. Er werd gehuild om baby-schildpadjes, gebibberd bij een busongeluk, gehuiverd in een nogal dubieus hotel en gebaald om een dure taxirit. Kritiek van kijkers is er trouwens ook.

In Race Across The World strijden vijf koppels twee maanden lang in een race van Mexico City naar Ushuaia in Argentinië, de zuidelijkste stad ter wereld. Zij reizen met een vliegverbod, weinig geld en zonder internet en smartphones. Het gaat om zanger Bastiaan Ragas met zoon Sem, muzikant en Maestro-jurylid Dominic Seldis met dochter Katy, comedian Howard Komproe met vriend en kunstenaar Dré, Nederland in Beweging-boegbeeld Olga Commandeur met haar man Frank en tv-presentatrice en -kok Eva Cleven en Hugo Kennis. Metro sprak laatstgenoemde twee vorige week bij de start van de Race Across The World-reeks.

Tranen van geluk voor Race Across The World-duo

„Je gaat veel tranen zien”, kondigde Hugo Kennis de lezers alvast aan. Hij jankte al flink in aflevering 1, maar gisteren biggelden de tranen ook bij zijn hartsvriendin Eva Cleven. Tranen van geluk en ontroering waren het deze keer. Deelnemers aan Race Across The World moeten elke etappe ook een toeristische attractie beleven en Kennis en Cleven kozen ervoor om een organisatie te bezoeken die zich het lot van met uitsterven bedreigde zeeschildpadden aantrekt. Toeristen mogen kijken hoe deze organisatie babyschildpadjes hun eerste stapjes op het strand en hun eerste zwemslagjes in de zee laat maken.

Hugo Kennis en Eva Cleven mochten helpen en dat werd ze even te veel. Het moet gezegd: de ieniemienie-schildpadjes zijn nog al aandoenlijk. Emmers vol kregen de Race Across The World-reizigers te zien. „Oh wat gaaf”, verzuchtte Cleven meteen. „Oh wat een liefies”, voegde Kennis met een hand voor z’n mond toe. „Oh, jij gaat honderd worden schat”, sprak Cleven een baby-zeeschildpadje toe, voordat die de rest van zijn of haar leven in de zee zou verdwijnen. Dat de tranen rijkelijk vloeiden, daar konden de twee – die de etappe gisteravond wonnen – zelf ook wel om lachen. Dat gold niet voor een taxirit die volgde, waarbij Eva Cleven had verstaan dat hij 10 dollar kostte. Oplettende kijkers hadden dondersgoed in de gaten dat hij toch echt 100 dollar zei. Het tv-duo kwam na lang en boos onderhandelen met 41 dollar nog goed weg.

Ook schrikken geblazen

Waar de één huilde van ontroering, schrokken twee anderen zich het spreekwoordelijke rambam. En dat was niet gek. Olga Commandeur en haar Frank, door kijkers al bestempeld als ‘het ANWB-duo’, kwamen met de schrik vrij bij een busongeluk. Doordat een auto stil stond, kon hun chauffeur twee kanten op. Naar links, met kans op een frontale botsing, of naar rechts, de berm in. De man kreeg het voertuig in die nogal schuine berm en dat liep maar net goed af. Commandeur stond te trillen op haar benen, maar haar Frank is een coole gast. Als hij ziet dat iets goed afgelopen is, schakelt hij meteen door naar ‘en hoe nu verder?’ Hugo Kennis en Eva Cleven zaten in een bus achter het stel en zagen dat zij bij het ongeval betrokken waren.

Olga Commandeur en Frank werden gisteren nog keurig tweede. Dit nadat zij in een nogal dubieus hotel hadden geslapen. ‘Voor weinig’ kregen zij tot volle tevredenheid een kamer met een tweepersoonsbed. Howard Komproe en Dré kwamen toevallig bij hetzelfde hotel aan, maar konden pas vanaf half 9 ‘s avonds een kamer betreden, als een ander stel vertrokken was. De twee wisten meteen waarvoor dit hotel blijkbaar veelvuldig wordt gebruikt…

Reacties op Race Across The World

Op Twitter wordt veel op het nieuwe programma gereageerd. Dat is niet altijd positief, maar goed: het is nu eenmaal Twitter. Waarom zou je als je Race Across The World een leuk programma vindt ondertussen gaan zitten twitteren? Heel wat mensen melden dat deze race lang zo leuk niet is als Peking Express. Opvallend, want dat programma werd in ons land in de laatste elf jaar alleen in 2017 uitgezonden. Kijkers van toen zagen hetzelfde principe, maar dan in China en met deelnemers zonder geld (in Race Across The World hebben ze dat wel, maar weinig). „Veel gaver als deelnemers bij de mensen van een land in huis moeten slapen”, valt er bijvoorbeeld te lezen.

Wat twitterende kijkers ook opvalt: de kandidaten reizen door vijftien landen, maar van de natuur is maar weinig (of te weinig) te zien. Wat we wel heel veel op onze tv-schermen krijgen? Deelnemers in een bus. En tranen van Hugo en Eva.

Race Across The World terugkijken kan via Videoland.