Gast bij HLF8 barst in tranen uit door onderwerp: betaald verlof voor rouwperiode van huisdier

In Nederland zijn er ongeveer 27 miljoen huisdieren. Zo nu en dan moeten we afscheid nemen van onze dierlijke vrienden. Voor de een valt dat wat zwaarder dan voor de ander. Een huisdier wordt vaak gezien als een volwaardig lid van de familie, maar waarom krijgen we dan geen verlof voor het overlijden van dat familielid? Gisteravond werd het onderwerp besproken aan tafel bij talkshow HLF8. Het onderwerp lag zo gevoelig dat iemand in de studio in tranen uitbarstte.

„Het is vandaag de verjaardag van mijn overleden hond Stamper”, vertelt de gast in tranen in de studio. Huisdieren zoals honden, katten of zelfs slangen, zijn voor de baasjes een beste vriend. Maar er wordt bij veel werkgevers geen verlof geaccepteerd wanneer ze komen te overlijden. In Schotland werd een petitie getekend toen Emma McNulty werd ontslagen nadat ze zich had afgemeld omdat haar huisdier overleden was. Ook in de Australische staat Victoria werd er een poging gedaan om betaald verlof in te voeren voor een rouwperiode. Sommigen vinden het overdreven en zeggen „haal dan gewoon een nieuwe”, maar zo werkt het niet voor iedereen.

Endenburg in HLF8: ‘Een huisdier is een volwaardig lid’

„Een huisdier is een lid van je gezin. Je viert hun verjaardagen en je neemt ze overal mee naar toe”, aldus Nienke Endenburg, specialist relatie Mens-Dier, in HLF8. „Het heeft iets wat mensen niet hebben. Een dier accepteert jou onvoorwaardelijk. Het zal nooit tegen je zeggen ‘het ging vandaag niet lekker op werk of school, dus ik doe het even niet met je’.” Na een rotdag is er altijd iemand blij om je te zien wanneer je thuiskomt. Het is belangrijk voor de baasjes van de huisdieren om te rouwen wanneer ze overlijden.

De andere gasten aan tafel, waaronder dierenexpert Floris Göbel en zanger Bastiaan Ragas, zijn het er ook mee eens. „Als iemand behoefte heeft aan een rouwperiode, wie ben ik dan om daar iets van te vinden?”, zegt Ragas. „Ik denk wel dat we in Nederland moeten oppassen met de regeltjes, maar ik vind dat een goede werkgever moet luisteren naar de behoeften van zijn werknemers.” Het is dus de vraag of het verlof na het overlijden van een geliefd huisdier er in de toekomst zal komen, maar er is volgens Endenburg wel degelijk behoefte aan.

