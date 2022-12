Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Documentaire Suzan & Freek laat een andere kant zien: ‘Soms ga ik kapot van de spanning’

Ruim drie jaar geleden brachten Suzan & Freek hun eerste zelfgeschreven single uit. Sindsdien is het stel niet weg te denken uit de Nederlandse muziekindustrie. Netflix brengt binnenkort een documentaire uit over het muzikale duo. Volgens Suzan en Freek zullen hun fans door de docu weer een nieuwe kant van ze zien.

De cameraploeg hebben het duo uit de Achterhoek namelijk op belangrijke momenten in hun levens gevolgd. „Zij waren echt overal bij”, vertelt Freek aan tafel bij Renze op Zaterdag. „Ze zagen bijvoorbeeld hoe we van onze show in de Ziggo Dome weer naar huis gingen, maar ook op onbewaakte momenten, tijdens het sound checken. Toen hebben we een hele discussie gekregen op het podium en daarna in de kleedkamer.”

Documentaire Suzan & Freek werpt eerlijke blik in leven van het duo

Suzan vindt het wel fijn dat de documentaire Tussen jou en mij een eerlijke blik in het leven van de twee werpt. „Het lijkt altijd allemaal zo goed te gaan, maar online laat je toch de positieve dingen zien. Daarom ben ik heel blij dat die documentaire komt. Want ja, het gaat heel goed met ons, maar tuurlijk is het moeilijk en ga ik soms kapot van de spanning. Dan lig ik in huilend in een hoekje, maar dan zegt Freek tegen me dat we toch moeten optreden, want die mensen zijn er nou eenmaal voor ons.”



Zo laat de documentaire, die begin volgend jaar uitkomt, ook zien hoe Suzan soms huilend in de auto zit na een optreden. „Dat heb ik gelukkig niet zo vaak”, vertelt de zangeres. „Ik was in het begin van dit jaar grieperig, maar we hadden heel veel shows. Ik was nog steeds niet echt beter. Dan word je heel zenuwachtig en gestresst.”

Suzan & Freek al vijftien jaar bij elkaar

Het muzikale duo is inmiddels al vijftien jaar een stelletje. Volgens Freek vliegt de tijd voorbij. „Ik ben nu 29, dus vanaf mijn 14e was ik al met Suus.” Na veertien jaar zetten de twee een nieuwe stap in de liefde: het duo is namelijk verloofd. In de documentaire krijgen kijkers een intieme blik in het leven van de tortelduifjes, waaronder met beelden van hun vakanties. „Jij hield vroeger al van dingetjes vastleggen”, vertelt Suzan tegen Freek. „Dus er is best wel wat beeld van ons samen op vakantie, waar we mini optredens gaven. Daar kwamen 3 mensen op af.”



Die kleine optredens van toen zijn inmiddels een stuk groter. Zo hebben Suzan en Freek dit jaar twee shows uitverkocht in de Ziggo Dome en zullen ze volgend jaar weer terugkomen met drie shows in november 2023.

Renze op zaterdag is terug te zien via RTL.