Nederlanders hopen massaal op witte kerst: ‘Het kan nog steeds’

Krijgen we dit jaar voor het eerst sinds 2010 weer een witte kerst? Dit is de vraag die Nederland massaal stelt. De zoekterm ‘witte kerst’ zag in november van dit jaar namelijk al een stijging van 400%. Dat blijkt uit onderzoek van online marketing agency Seeders.

Ook laat het onderzoek zien dat vanaf oktober het kerstgevoel al een beetje te kriebelen bij Nederlanders. Dan begint de piek wat betreft zoektermen rondom een witte kerst. ‘Krijgen we een witte kerst’ had de afgelopen drie maanden een stijging van 600%.

Kans op een witte kerst

Toch levert het googelen niet echt veel resultaat op. Volgens meteoroloog Johnny Willemsen komt dat omdat de weerkaarten nog niet betrouwbaar genoeg zijn. „Vanaf twee weken voor de datum wordt de verwachting significant beter dan gewoon een statistiek of een klimatologische verwachting”, vertelt Willemsen. „Er zijn wel technieken voor om al maanden van tevoren iets te kunnen zeggen, maar een seizoensverwachting is heel lastig.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Komt Koning Winter tijdens de kerstdagen aan zet en kunnen we dan ook #sneeuw verwachten? https://t.co/yfw8EUNKHy — Weeronline (@weeronline) December 18, 2022

De grote vraag is dan natuurlijk: komt er een witte kerst dit jaar? „Het is nu goed koud buiten. Dit zorgt ervoor dat de gevoelsmatige kans op een kerst met sneeuw bij veel Nederlanders omhoog gaat. Als we de weerkaarten nu zien dan is de kans op sneeuw heel klein”, zegt Willemsen, die sneeuwval tijdens de kerstdagen nog niet helemaal uitsluit. „Ik denk dat we rond de vijf procent kans hebben op een witte kerst. Een keer een vlok natte sneeuw zou kunnen. Maar daar zal het naar verwachting ook bij blijven.”

‘Het kan nog steeds’

Ondanks de klimaatverandering denkt Willemsen niet dat een witte kerst in Nederland voor altijd verleden tijd is. „Als de wereld twee graden opwarmt, dan is de kans kleiner maar dan kan het nog steeds”, legt Willemsen uit. „De kans neemt wel af, maar voordat deze helemaal nul is moet er nog heel wat gebeuren. Anders dan bij de Elfstedentocht bijvoorbeeld. Die kans neemt wel echt snel af omdat daarvoor een langere koude periode nodig is.”