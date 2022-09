Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lang Leve de Liefde-kandidaat walgt van eten van date: ‘Gadverdamme!’

Ze deed nog zo haar best, de 24-jarige alleenstaande moeder Rosalie, die in het Lang Leve de Liefde-huis is gekoppeld aan Mohammed. Ze stelt voor om de lunch te verzorgen voor haar date. Maar aan het gezicht van de eveneens 24-jarige Mohammed valt al snel af te lezen: dit gerecht is niks en wordt ook niks. En dat laat hij weten ook. „Gadverdamme!”, roept hij al na de eerste hap.

Datingprogramma Lang Leve de Liefde is sinds vorige week weer begonnen en dat betekent weer een groot scala aan ongemakkelijke momenten. Soms is het zelfs voor kijkers niet te doen. Op de Instagrampagina van het programma wordt elke dag een voorproefje laten zien van de aankomende aflevering.

Het meest opvallende moment van vandaag komt op naam van Mohammed. Hij laat duidelijk weten het eten van zijn date Rosalie echt wel heel erg vies te vinden. Maar dan ook wel echt héél vies.



‘Wil je het niet eten?’

„Nou, dit is voor de, ehm… gezondheid”, begint Rosalie, die zelf ook niet al te veel vertrouwen in haar eigen kookkunsten heeft. „Eet smakelijk, ik ben benieuwd”, zegt ze daarna. Maar heel smakelijk ziet het gerecht er niet uit. Dat is wel af te lezen aan het gezicht van Mohammed, die je zich overduidelijk ziet afvragen of hij überhaupt wel een hap moet nemen van het gebrouwen maaltje.

Toch maar even wachten, denkt hij. Rosalie is de eerste die – al lachend – een ogenschijnlijk plakje vlees naar binnen werkt. „Wil je het niet eten?”, vraagt ze nog. „Je hoeft het niet te eten, hè.” Maar Mohammed zegt dat hij ‘gewoon even kijkt’.

Paniek in Lang Leve de Liefde-huis: ‘Gadverdamme, gek!’

Nadat Rosalie haar eerste hap heeft verwerkt, zegt ze over haar eigen eten: „Het is anders, maar… het is goed te doen.” Dat is het startsein voor Mohammed om toch maar een hap te nemen, al dan niet met tegenzin. Maar daar zal hij enkele seconden later veel spijt van krijgen.

Hap, maar geen slik en weg. „Gadverdamme, gek! Gadver!”, schreeuwt hij uit. Rosalie schrikt op. Gaat het wel goed met hem, denkt ze. Dan begint Mohammed – als een boer met kiespijn – te lachen. „Oh, shit! Nee, het lijkt alsof er overheen is gereden”, zegt hij over het gerecht. Die woorden vallen niet goed bij zijn date. „Nou, graag gedaan”, zegt ze.

Of hij het daarmee heeft verbruid bij zijn date, wordt vanavond duidelijk. Om 18.55 uur is er weer een nieuwe aflevering te zien op SBS6. Maar bonuspunten heeft hij met zijn gedrag in ieder geval niet gescoord bij Rosalie.

Kijkers Lang Leve de Liefde vinden Mohammed asociaal

Bonuspunten scoort hij ook niet bij kijkers, die onder het fragment reageren. Zij zijn niet te spreken over het gedrag van Mohammed. „Er zitten stukjes in, dat trekt hij natuurlijk niet. Normaal prakt mama z’n eten”, zegt een kijker.

Een andere kijker zegt: „Dat meisje heeft zo haar best gedaan op het eten en dan ga je zo doen asociaal doen.”