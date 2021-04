Ei-segment van Kassa maakt heel wat los onder kijkers

Morgen is het Pasen en Pasen betekent eieren. Het woord paasei bestaat niet voor niets. Van chocolade, zelf versierd of zachtgekookt bij het ontbijt, we doen er allemaal wel iets mee tijdens de paasdagen. Precies dat dachten de makers van tv-programma Kassa ook, daarom doken ze in het hele ei-verhaal. En dat maakt onder kijkers nogal wat los.

Volgens Kassa kan het namelijk allemaal een stuk diervriendelijker, en dat voor slechts één cent extra per doosje eieren. Dat is niet veel als je daar een dier een beter leven mee gunt, toch?

„Bijna alle legkippen worden ondersteboven gevangen. Dit zorgt voor pijn en fysiek leed”, leggen ze in het programma uit. „Ook als je eieren koopt met 3 sterren Beter Leven, of biologisch, worden de legkippen nog steeds ondersteboven gevangen.” Vrijwel altijd worden de kippen aan hun (gebroken) pootjes opgehangen. Maar er is een andere manier: de dieren rechtop vangen. Dat is stukken beter voor ze. Dierenorganisatie Eyes on Animals gaat het land door om met de boeren in gesprek te gaan, en ze trainen vangploegen in het rechtop vangen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bijna alle legkippen worden ondersteboven gevangen. Dit zorgt voor pijn en fysiek leed. Ook als je eieren koopt met 3 sterren Beter Leven, of biologisch worden de legkippen nog steeds ondersteboven gevangen. Terwijl diervriendelijk vangen een eenvoudige verandering is #KassaTV — Kassa (@kassa_bnnvara) April 3, 2021

Kippen rechtop vangen

Na anderhalf jaar eieren leggen, zo’n 300 in totaal, legt een kip geen goede eieren meer. Dan worden ze naar de slacht gebracht, maar daarvoor moeten de dieren eerst gevangen worden. In veel gevallen gaat dat nu dus ondersteboven: tijdens het vervoeren hangen ze aan hun pootjes, of soms maar één pootje. Sommige kippen sterven dan al tijdens het transport een pijnlijke dood. Bij het rechtop vangen pakken medewerkers de dieren niet vast aan hun pootjes, maar rechtop, onder de borst. Zo worden de dieren beter ondersteund en kunnen ze, omdat ook de vleugels vastgehouden worden, minder wild rondfladderen. De kippen blijven dan rustig.

Maar dat rechtop vangen duurt iets langer, en kost dus ook meer. Nog niet eens één cent per doosje eieren. De vraag is echter, wie gaat dat betalen? Veel Kassa-kijkers zijn bereid dat zelf neer te leggen, maar het kan ook zo zijn dat de prijzen voor de supermarkten zelf omhoog gaan.

Dat is volgens een kijker geen goed idee: „Waarom zou de supermarkt +1 cent voor eieren moeten betalen voor een systeem waarbij kippen niet aan poten worden opgetild? Consument die zo nodig – van kippen afgepakte – eieren moet eten, betaalt het maar lekker zelf.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom zou de supermarkt +1 cent voor eieren moeten betalen voor een systeem waarbij kippen niet aan poten worden opgetild? Consument die zo nodig – van kippen afgepakte – eieren moet eten, betaalt het maar lekker zelf #KassaTV — intr🪐versum (@Introversum1) April 3, 2021

Veel Kassa-kijkers bereid meer te betalen

Gelukkig is die ene cent extra voor het overgrote deel van de Kassa-kijkers geen probleem. 89 procent zegt dat ze bereid zijn dat te betalen, als dat betekent dat de kip dan diervriendelijker wordt gevangen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

89 procent van de deelnemers aan de Kassa-peiling is bereid het noodzakelijke bedrag, van maximaal 1 cent per doosje, bij te betalen als de kip daardoor diervriendelijker wordt gevangen #KassaTV — Kassa (@kassa_bnnvara) April 3, 2021

Op social media krijgt dat statement veel bijval: „Super initiatief om kippen rechtop te vangen en dat kunnen supermarkten prima als voorwaarde stellen en die 1 cent per doos opvangen!”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een andere kijker is na het zien van Kassa maar wat blij dat ze vegan is geworden, en dus geen eieren meer eet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#DierenWelzijn is ook belangrijk bij het einde van een 'productief' dierenleven. Super initiatief om #kippen rechtop te vangen en dat kunnen supermarkten prima als voorwaarde stellen en die 1 cent per doos opvangen!#KassaTV — Bianca💜 (@BiancaPrins) April 3, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

😳🤢😢 Zie net per ongeluk een stukje bij Kassa over eieren… zo blij dat ik vegan ben geworden. #KassaTV #bekind #GoVegan #vegan #voormijgeenei Fijne eivrije paasdagen! — LittleVeganVonny (@Fontje) April 3, 2021

Wil je de uitzending van Kassa terugkijken? Dat kan hier.