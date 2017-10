Vet: deze astrologie-app gebruikt info van NASA

De horoscoop wordt daarmee iets minder zweverig en iets meer wetenschappelijk. Tenminste, als het gaat om de achterliggende informatie dan. De app 'Co-Star' maakt een persoonlijke horoscoop op basis van Artificial Intelligence en informatie van de NASA. Hij kijkt daarbij precies naar hoe de sterren stonden op de plaats waar jij geboren was. Je kunt bovendien kijken hoe jij “scoort” ten opzichte van je vrienden.

De website van Co-Star is wel weer heel Amerikaans. Nu wil het bedrijf natuurlijk dat hocus pocus-achtige imago van astrologie een feitelijk onderbouwde body geven door NASA te noemen, maar er staat ook te lezen hoe “astrologie onze tijdelijke lichamen in context zetten met ons universum, waar irrationaliteit de kans krijgt om in te breken in onze techno-rationalistische manier van leven”. Euhm?

Het komt dus helaas nog steeds een beetje vaag over, maar op zich is het idee dat er real-time horoscopen worden gemaakt wel een spannende ontwikkeling. Immers denk ik toch vaak aan van die html-op-cu2-lijkende websites als het gaat om astrologie, en dit is tenminste een prachtig gebouwd technisch platform. Alles wordt geraakt door technologie, dus waarom astrologie dan niet?

Ik vind het vooral cool dat het heel erg op planeten gebaseerd is: de maan staat voor je emotie en gevoel, terwijl Mercurius juist alles te maken heeft met hoe je communiceert. Heel interessant, en het ziet er in deze app nog heel aantrekkelijk uit ook. Enige nadeel is dat ik hem met mijn Android niet kan downloaden, want tot op heden is Co-Star een iOS-only app.

