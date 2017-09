Waarom je niet zonder goed zakmes kan

Wanneer je vroeger als kind langs de wondere etalages van winkels liep, stopte je toch ook altijd even voor de zakenmessen? In de etalage van een speciaalzaak kon je daar de mooiste exemplaren bewonderen. Nu mag je kindertijd dan misschien voorbij zijn, maar zakmessen zijn er nog steeds. Zeker nu je wat ouder bent, en je er daadwerkelijk eentje kan én mag kopen, kunnen ze van enorm belang zijn. Waar dan ook ter wereld; van wildernis tot Vinexwijk.

Kampvuurtje bouwen

Een kampvuur maken zoals in Game of Thrones is gewoon episch. Met een goed zakmes heb je alle tools in huis om er eentje te bouwen. Van het snijden van hout tot het aanmaken van vuur. Als je uit kamperen bent, of gewoon bij je in de achtertuin, met hulp van een zakmes bouw je de vetste kampvuren.

Eerste hulp

In welke situatie je je dan ook bevindt, het kan altijd voorkomen dat jij, jouw vrienden, familie of een toevallige voorbijganger ongelukkig gewond raakt. Een zakmes kan je leven redden. Mocht je wat verband of pleisters bij de hand hebben, dan kan een zakmes daarnaast dienen als scherpe schaar. Een goed zakmes: voor uw eerste hulp bij ongelukken.

Handige tandenstoker

Je kent het wel, je bent onderweg naar een belangrijke afspraak of date en plotseling merk je dat er wat tussen je tanden zit. Vervelend. Met je nagels krijg je het niet weg en tandenstokers heb je nou eenmaal niet altijd bij de hand. Niet getreurd: je zakmes biedt - wederom! - uitkomst. Want ieder goed zakmes heeft een stoker in het arsenaal aan verschillende schaartjes, mesjes en stokers. Een zakmes mee naar een eerste date, het valt iedereen aan te raden.

Eten snijden

Je messenset heb je thuis achtergelaten en toch heb je iets nodig om je overheerlijke sandwich, die sappige Granny Smith appel of dat quality stuk kaas mee te snijden: wat nu? Natuurlijk helpt je hippe zakmes je weer eens uit de brand. Want als je ergens goed allerlei soorten eten of producten mee kan snijden, dan is het wel het zakmes. In plaats van allerlei soorten dure messen aan te schaffen, die ook weer eens ruimte in nemen, kan je beter een compact en stijlvol zakmes kopen, daar heb je in alle situaties wat aan.

King of cool

Naast al die geweldige praktische redenen waarom je anno 2017 absoluut niet zonder zakmes kan, is het zakmes natuurlijk ook gewoon een ultiem stijlvol voorwerp. Het voegt handigheid samen met tijdloos design. Dus naast je hippe smartphone cover en stijlvolle portemonnee is zo’n prachtig zakmes ook een toevoeging voor je garderobe. Koop een zakmes en waan jezelf de King of Cool.