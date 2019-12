Laat je je bedrijf groeien? Maak je strategie toekomstbestendig

Iedere beginnende ondernemer heeft als doel om met zijn of haar bedrijf te groeien. Wat vaak onderschat wordt, zijn de extra uitdagingen die erbij komen als je je groei gerealiseerd hebt.

Het laten groeien van je onderneming is een goede start van een succesvol bedrijf. Om succesvol te blijven, moet je naar de toekomst kijken. De basics voor een toekomstbestendige strategie:

• Groei verder: ga internationaal met goede vertalingen en een goede content-marketing-strategie.

• Optimaliseer je interne processen met software-oplossingen.

Ga internationaal en betreed een buitenlandse markt

Ben je flink gegroeid met je bedrijf? Dan kun je ervoor kiezen om eens over de grenzen te kijken. Internationaal gaan met je bedrijf klinkt misschien als een groot risico, maar dat valt best mee – zolang je maar je zaakjes goed op orde hebt. Hierbij zijn twee dingen echt belangrijk: je moet je teksten goed laten vertalen en je moet een goede content-marketing-strategie hebben.

Vertaal je teksten naar de doeltaal

Als je met je bedrijf een buitenlandse markt wil betreden, moet je natuurlijk de taal van je potentiële klanten spreken. En je gaat het niet redden met steenkolenengels – het is echt beter om de doeltaal vloeiend over te brengen. Potentiële klanten vertrouwen je eerder als je ze aanspreekt in hun taal. Let er wel op dat de vertaalde tekst precies de boodschap overbrengt die je wilt overbrengen.

Beste vertaling met een professioneel vertaalbureau

Als je een buitenlandse markt betreedt, kun je het beste een professioneel vertaalbureau inschakelen. Je weet dan zeker dat de vertaling helemaal klopt en dat je boodschap goed overkomt.

Een goed vertaalbureau werkt met native speakers. Omdat je te maken hebt met echte moedertaalsprekers, kennen ze iedere nuance in de taal van je nieuwe doelgroep. Zo kun je erop vertrouwen dat jouw teksten ook in de doeltaal van de hoogst haalbare kwaliteit zijn.

Content-marketing-strategie voor je buitenlandse publiek

Wanneer je je product of dienst in het buitenland wilt verkopen, moet je rekening houden met een andere cultuur en andere gebruiken. Een content-marketing-strategie die in Nederland goed werkt, slaat waarschijnlijk niet aan in Duitsland of Portugal. Ook het gebruik van social media is in ieder land anders. Een voorbeeld dicht bij huis: in Duitsland wordt voor professionele relaties vooral het platform Xing gebruikt, en niet LinkedIn.

Zorg ervoor dat je strategie goed is toegespitst op je potentiële nieuwe klanten. Een paar voorbeelden: investeer in goede SEO-teksten en kies een social-media-strategie die bij jou past en je nieuwe doelgroep aanspreekt. Zo zorg je ervoor dat je gevonden wordt in zoekmachines. Daarnaast is het belangrijk dat je goede webteksten en blogs schrijft. Met goede content wek je vertrouwen en leid je bezoekers naar conversie.

Optimaliseer bedrijfsprocessen met software-oplossingen

Het stroomlijnen van bedrijfsprocessen is belangrijk als je bedrijf groeit. Door processen te optimaliseren met software, zorg je voor een stevige basis van je bedrijf. Als je net bent gestart met je bedrijf, regel je je bedrijfsprocessen vaak met allerlei losse tools. Wanneer je gegroeid bent, is het tijd om hier eens opnieuw naar te kijken. Grote kans dat je je bedrijfsprocessen flink kunt optimaliseren.

Hoe minder tijd je besteedt aan bedrijfsprocessen, hoe meer je bezig kunt zijn met je core business. Een alles-in-een-oplossing is een goede keuze: dan digitaliseer en automatiseer je alle bedrijfsprocessen in één softwarepakket.

Kies een softwarepakket dat bij jouw bedrijf past

Als je gegroeid bent, is het soms lastig om het overzicht te bewaren. Daarom is het is belangrijk om na te gaan welke processen je kunt optimaliseren, zodat jij je core business zo efficiënt mogelijk kunt uitvoeren.

Er zijn verschillende softwarepakketten op de markt. Bijvoorbeeld een ERP-systeem: hiermee verlicht je de administratieve druk op je organisatie. Je kunt zo alle processen in één tool digitaliseren en automatiseren. Met een ERP-systeem breng je belangrijke bedrijfsinformatie en bedrijfsprocessen van verschillende afdelingen samen. Je kunt zelf je modules kiezen, zodat je een systeem krijgt dat precies bij jouw organisatie past.

Je kunt ook kiezen voor losse softwarepakketten. Een voorbeeld van een los softwarepakket is CRM-software. Hiermee kun je relaties en contacten van je bedrijf beheren. Met dit ene pakket kun je veel processen stroomlijnen. Zo kun je contactmomenten vastleggen, inzicht bieden in facturen, en dossiers opbouwen voor zowel klanten en leveranciers als medewerkers. Tegelijk weet je zeker dat alles up-to-date is, omdat iedereen in hetzelfde systeem werkt, en niet in verschillende silo’s.

Een toekomstbestendige strategie bij bedrijfsgroei

Heb je een flinke bedrijfsgroei gerealiseerd? Dan kun je verder groeien door over de grens te kijken. Hierbij heb je goede vertalingen en een goede content-marketing-strategie nodig. Daarnaast is het goed om je bedrijfsprocessen te updaten, zodat ze bij je gegroeide bedrijf passen.