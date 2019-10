Jongeren wisselen tegenwoordig sneller van baan

Wereldwijd wisselen jongeren sneller en vaker van baan, blijkt uit onderzoek. Nederlandse jongeren zijn relatief loyaal, maar ook dat verandert.

Nederlandse jongeren blijven langer hangen in een bijbaan of startersfunctie dan hun internationale collega’s. Gemiddeld blijven zij 2,5 jaar bij een bedrijf, wereldwijd ligt het gemiddelde op 1,2 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van CVster, een bedrijf dat mensen helpt een curriculum vitae op te stellen. De onderzoekers namen 500.000 cv's van werkzoekende starters uit 39 landen onder de loep.

Naast Nederlanders, blijken ook jongeren uit België (2 jaar), Zweden (1,89 jaar) en Denemarken (1,79 jaar) zijn loyaler dan gemiddeld aan hun eerste werkgever. Jongeren uit Maleisie, Indonesië en Hong Kong blijken de grootste ‘jobhoppers’. Als het gaat om bijbanen of opstartfuncties, blijven ze gemiddeld zo’n 10 maanden bij een werkgever. Dat bevestigt een onderzoek van Robert Half, een recruiter in Hong Kong.

Stigma rondom jobhoppen

Jobhoppen wordt van oudsher gezien als negatief, maar dat verandert in rap tempo. Directeur Adam Johnston van Robert Half Hong Kong: „Werkgevers in Hong Kong vinden het niet erg als kandidaten meerdere banen hebben gehad afgelopen jaren. Het negatieve stigma verdwijnt, omdat jongeren nu eenmaal vaker van baan wisselen dan de oudere generatie. Vooral millennials die werken in de financiële sector of accounting doen er hun voordeel mee.”

Hong Kong loopt vooruit op de trend. Nederlandse jongeren zijn nog relatief trouw aan hun eerste baan, maar Lennert Pichel (34) van YoungCapital International merkt dat dit verandert. „Als ik aan jongere collega’s vertel dat ik zes jaar bij mijn bijbaan heb gewerkt, vinden ze dat heel erg lang.”

Meer banen tegelijk

Als manager Student Jobs International ziet Pichel een wereldwijde trend. Jongeren wisselen steeds sneller en dat komt deels door de werkgelegenheid. „Er zijn nu eenmaal veel vacatures en het gras bij de buren lijkt altijd groener”, zegt Pichel. „Daarnaast zijn jongeren ondernemender en meer gewend aan flexibiliteit. Ik zie ook meer jongeren die meerdere baantjes tegelijkertijd hebben, ze werken bijvoorbeeld parttime in een winkel en daarnaast zijn ze fietsbezorger via een maaltijdbestelapp.”

Millennials denken ook echt anders over hun eerste baan dan de gemiddelde oudere werknemer, merkt Pichel. „Weinig jongeren willen tot hun pensioen bij één baas blijven”, zegt hij. In zijn bedrijf werken veel jongeren, de gemiddelde leeftijd bij YoungCapital is 26 jaar. „Veel collega’s willen na een jaar alweer wat anders.”

Verschillen

Er is wat dat betreft een groot verschil tussen leeftijdsgroepen. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat het aantal baanwisselaars het hoogst is onder jongeren tot 25 jaar. In 2017 koos bijna een derde voor ander werk. In de groep 25- tot 25-jarigen maakte 13 procent in 2017 een switch en bij de 45-plussers ging het om 6 procent.

Volgens onderzoeksbureau Intelligence Group verschilt het aantal jobhoppers ook per vakgebied. Zo is de het verloop in de horeca tweeënhalf keer zo hoog als in het vakgebied inkoop.

Promotie, ervaring en geld

Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen is de kans op promotie een belangrijke reden dat mensen van baan wisselen. Dat mensen vooral aan het begin van hun loopbaan van baan switchen, komt volgens hem omder ze meer kennis en ervaring willen opdoen. Daarnaast is het een makkelijke manier om meer te verdienen. Arbeidspsycholoog Tosca Gort zei eerder tegen Metro: „Als je echt sprongen wilt maken kun je het best van baan wisselen. Dan heb ik het over een salarisverschil van duizend euro of zelfs meer. Binnen je huidige baan krijgen weinig mensen dat voor elkaar, maar bij een nieuwe werkgever is het wel mogelijk.”

CV vol ervaring

Werkgevers in Hong Kong zijn er volgens het onderzoek van Robert Half dus al aan gewend dat jongeren vooral in het begin van hun carrière vaak switchen. Hoe zit dat met Nederlandse werkgevers? Uit onderzoek van Indeed onder 200 werkgevers (2018) blijkt dat een kwart denkt dat jobhoppers een negatieve invloed hebben op hun bedrijf. Ze zien de voordelen van medewerkers met veel ervaring bij verschillende bedrijven, maar vinden het ook vervelend om constant nieuwe medewerkers in te werken. Toch heeft de helft van de ondervraagde werkgevers wel eens bewust iemand aangenomen die ze als ‘jobhopper’ zagen. „Vooral traditionele bedrijven zijn huiverig, ik zie dat jonge organisaties minder negatief zijn tegenover een vol cv”, zegt Pichel. „Zij weten dat het hoort bij de nieuwe generatie. Op toekomstige cv’s zie je gewoon veel meer ervaring.”

Werkgevers moeten zelf ook aan de slag om jongeren vast te houden, vindt hij. „Geef feedback en schep eerlijke verwachtingen over doorgroeimogelijkheden. Ik werk bijvoorbeeld zelf al zes jaar bij dit bedrijf, want ik heb regelmatig een nieuwe rol. Dat houdt het uitdagend.”