Zeg eens eerlijk, waarom werk jij?

Natuurlijk werk je om geld te verdienen, maar als het goed is niet alleen daarom. Er is namelijk nog zoveel meer dan werk. Wat is jouw motivatie? Uitzendbureau Adecco is op zoek naar deze persoonlijke verhalen, die de achterliggende motivatie zijn voor mensen om te werken.

Niet alleen een vacature vullen en kijken naar wat op dát moment bij iemand past, maar juist ook de toekomst voor ogen houden. Vooruitdenken en meedenken; dat is voor Adecco #meerdanwerk. Want iedereen is anders en werkt om verschillende redenen. Daarom vraagt Adecco nu aan iedereen: waar doe jij het voor? Om te sparen voor een wereldreis of studie, om iets terug te doen voor de wereld? Of werk je om een huis te kunnen kopen of voor die ene droomauto?

Tussenjaar zinvol besteden

De vraag werd gesteld aan Janne de Jong (22) bijvoorbeeld, die het doet voor de kunst en haar studie. Nadat Janne stopte met haar vorige opleiding, wist ze het zeker: ze wilde verder in de kunst. Ze nam een tussenjaar dat ze zinvol wilde besteden. Haar oog viel op een vacature bij Adecco: medewerker Acceptatie en Polisbeheer bij een verzekeraar. ,,Ik reageerde op de vacature, kreeg vrijwel direct reactie en had kort daarna al een gesprek. Ik werd vanaf het eerste moment serieus genomen en kon snel aan de slag”, vertelt Janne.

Janne.

Kunst en verzekeringen

Het begon als een bijbaan, maar later kwam Janne tot de conclusie dat het veel meer voor haar is dan werk. Bezig zijn met verzekeringen werd van een bijbaan een echte hobby. Het bleek veel beter bij haar te passen dan ze had gedacht. ,,Inmiddels doe ik, naast zestien uur werken per week, een studie kunstgeschiedenis. Dankzij Adecco ben ik er echt achter gekomen dat ik dit werk heel leuk vind, dus het voelt voor mij alsof ik mijn droom aan het najagen ben. Voorheen zou ik alleen voor kunst zijn gegaan, maar nu ga ik in mijn werk wellicht voor een combinatie van kunst en verzekeringen”, zo zegt Janne.

Stichting Candy Promise

Voor Armine Pinas (33) draait het om het een beetje beter maken van de wereld. Zij doet het voor haar meisjesdroom. Zelf groeide ze op in Armenië en moest op een gegeven moment met haar ouders vluchten naar Nederland. Dit was het moment dat ze zich voornam om ooit een stichting op te zetten voor kinderen zonder een veilig thuis. Armine zette met hulp van Adecco haar eigen stichting op: Candy Promise. Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen en weeskinderen. Inmiddels heeft ze twee projecten lopen. ,,Het is de bedoeling dat het eerste project in Armenië plaatsvindt en het tweede volgend jaar in Zuid-Limburg. In juni heb ik al weeshuizen bezocht in Armenië. Dat was heel mooi; ik kwam met een hele wensenlijst terug.”

Armine.

Droom wordt werkelijkheid

Armine had meteen het gevoel dat Adecco haar als organisatie steunt. ,,Toen ik mijn wens uitsprak, kreeg ik wat ik nodig had. En zeker niet alleen financieel. Ik maakte ook gebruik van het netwerk van Adecco, waardoor ik geld en goederen kon inzamelen voor de stichting. Adecco vroeg me waar ik behoefte aan had en dat vond ik juist zo fijn. Ik wilde namelijk dat het echt mijn eigen stichting zou worden, los van de organisatie.” Ze moest daardoor veel zelf uitzoeken, maar dat was wat ze wilde. ,,Het zelf doen; daar haal ik voldoening uit. Deze stichting is echt al van jongs af aan een droom van me. Eindelijk wordt het werkelijkheid”, aldus Armine.

#meerdanwerk

Adecco helpt mensen in meer dan zestig landen aan werk. Het zoeken naar de juiste baan voor de juiste persoon is voor de organisatie #meerdanwerk. Daarbij zet Adecco haar eigen kennis en ervaring in. Ook kijkt de organisatie naar ieders motivatie achter werk; of dat nu de wens is om te gaan reizen of het kopen van een huis. Waar doe jij het voor? Laat weten wat jou motiveert via meerdanwerk.adecco.nl en wie weet staat Adecco binnenkort bij jou op de stoep om dat ene doel of die ene droom te laten uitkomen.