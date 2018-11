Chauffeur krijgt energie van betekenisvol werk

Jeroen (38) is vrachtwagenchauffeur via Olympia en gaat genietend over de wegen. Waarom is zijn energie toegenomen, waar is hij trots op en hoe betekenisvol is zijn werk?

„Tien jaar lang was ik steigerbouwer. Er was veel vraag naar vrachtwagenchauffeurs en ik kom uit een familie in de transport, dus ik dacht: waarom niet? Nu rijd ik voor een groot bouwbedrijf.”

Win-win-win

Via Olympia heeft Jeroen zijn weg gevonden. De organisatie voert momenteel campagne waarbij het duidelijk wordt dat iedereen via zijn of haar werk een bijdrage kan leveren, die voldoening geeft en daarmee veel energie. Dat is win-win-win: voor mens, bedrijf en samenleving.

Zo ook voor Jeroen. „Ik hoopte op een Scania. Toen ze zagen dat ik goed reed, kreeg ik de nieuwste wagen die ze hadden! Zodra ik even tijd heb sta ik hem te poetsen: voor mezelf en ook omdat het goed overkomt bij klanten. Ik geniet van de vrijheid die ik heb, van de afwisseling en de uitdagingen. Ik kom overal.”

Creatief zijn

Inmiddels rijdt hij dus over asfalt, maar dat is vaak ook zijn lading. „Ik laat mijn vriendin zien welk stuk ik ongeveer heb helpen leggen en dan weet je dat iedereen hier weer veilig over milieuvriendelijke wegen rijdt en dat hun auto langer mee gaat.”

„Aan het einde van de middag krijg ik op mijn telefoon de routes van de volgende dag. Tijd is geld in de transport, dus moet je creatief zijn. Niet alleen hoe je komt aanrijden in bijvoorbeeld een bouwplaats midden in het centrum, maar ook of je er met zo’n grote wagen kunt draaien en parkeren. Ik denk daar graag vooraf al over na. Dan bel ik de uitvoerder: ‘Kunnen jullie alvast een stuk afzetten, zodat ik er morgen makkelijk achteruit in kan draaien? Want als er auto’s staan, kom ik er niet in’.”

Mooie uitdagingen

„De ene dag rijd ik gebroken puin als ondergrond van een nieuw bedrijfspand, een volgende dag zand. Dan moet ik bovenop een dijk anderhalve kilometer achteruitrijden om goed uit te komen. Of ik rijd op een helling van 25 procent met een lading van vijftig ton. Dat zijn mooie uitdagingen. En die los ik op. Want ik weet: wat ik doe, doet ertoe. Dat maakt me creatief en geeft me vertrouwen.”

„Ja, chauffeur zijn past goed bij mij. Nu kom ik met energie thuis en ben trots op het mooie en belangrijke werk dat ik heb gedaan.”

Werk van betekenis

