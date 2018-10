Een baaldag van je werk? Soms moet het kunnen

Wij, Nederlandse werknemers, zijn zeer plichtsgetrouw: we zijn dan ook minder geneigd om een dagje te spijbelen van werk dan veel andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van ADP.

Van de Nederlandse ondervraagden zei 15 procent geneigd te zijn om zich (onterecht) ziek te melden. In vergelijking tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar dat percentage op 27 procent ligt, zijn Nederlanders dus meer toegewijd aan hun werkgever.

Braafste van de klas

Hoe komt dat? Het schijnt in ieder geval niks te maken te hebben met dat wij Nederlanders graag het braafste jongetje of meisje van de klas zijn. Ze verzaken simpelweg minder omdat we gelukkiger zijn, aldus Martijn Brand, algemeen directeur van salarisverwerker ADP. „We hebben het naar ons zin op werk. We voelen verbinding met wat we doen en hebben een goede relatie met collega's."

Foto: Unsplash

Baaldag

Dat is natuurlijk iets om trots op te zijn. Maar volgens Brand is het nemen van een zogenoemde baaldag zo nu en dan zo slecht nog niet. Een baaldag is in spreektaal een dag waarop je ziek thuis blijft omdat je je niet zo prettig voelt en/of niet lekker in je vel zit, doorgaans in relatie tot werk.

„Als iemand het echt hoog heeft zitten kan spijbelen ook wel goed zijn. Even een dag afstand van het werk kan ervoor zorgen dat hij of zij de zaken even op een rij kan zetten", zegt Brand. „Dat kan erger voorkomen. Beter een dag missen dan door blijven gaan tot je niet meer kan. Dat leidt alleen maar tot langer verzuim."

Gebrek aan energie

Hij stelt dat als iemand veel spijbelt, dat vaak niet aan het werk alleen ligt. „Je hebt andere dingen aan je hoofd dan werk of de balans tussen werk-privé is niet goed. Als je niet genoeg aan privézaken toekomt, beïnvloedt dat de motivatie om naar het werk te gaan", stelt Brand in het AD. Ook kan het voortkomen uit een gebrek aan energie. ,,Je hebt eerder de behoefte een baaldag te nemen als je iedere dag het gevoel hebt dat je werk je leegzuigt.''