Deurwaarder neemt bejaarde hond Nero in beslag

Normaliter legt een incassobureau beslag op roerende goederen zoals elektronica, meubels of auto's als een schuldenaar zijn vordering betaalt. Toch vallen honden blijkbaar ook onder 'roerende goederen met een economische waarde', zo meent een Limburgse deurwaarder.

Het overkwam Harry van der Schoot uit Bergen die zijn dierbare Duitse dog Nero begin deze maand moest afstaan vanwege een openstaande schuld. De beduusde man deelde zijn opmerkelijke verhaal met L1.

Lobbes op leeftijd

Hoewel Nero inderdaad een rashond is, zal hij waarschijnlijk weinig geld meer opleveren. Het dier is zes jaar oud en gecastreerd, dus waardevolle raszuivere pups zal hij niet meer verwekken. Daarnaast is de gemiddelde levensverwachting van zo'n grote hond acht jaar. Hoewel de man direct toegeeft dat hij inderdaad zijn rekeningen niet had betaald, verwachtte hij niet dat de deurwaarder zijn viervoetige kameraad zou meenemen.

Van der Schoot liet het er niet bij zitten en hij probeert al wekenlang zijn hond terug te krijgen. Hij plaatste meerdere oproepen op Facebook waarin hij zijn verhaal wereldkundig maakt. De deurwaarder zou op 2 oktober onder begeleiding van twee politieagenten de woning van de Limburger zijn binnengegaan en de hond meegenomen hebben.

Het Weertse incassobureau wilde niet inhoudelijk op de zaak reageren omdat zij nooit toelichtingen geven op individuele zaken. Nero zou door een buitenstaander worden verzorgd.

Mag dit?

Het klinkt inderdaad behoorlijk opmerkelijk dat een deurwaarder een huisdier in beslag neemt, maar formeel gezien kan dit wel. Alleen van zaken die als 'primaire levensbehoefte' worden gezien zoals beddengoed, kleding en een voedselvoorraad voor een maand worden ontzien in het beslag- en executierecht waar deurwaarders zich aan moeten houden.

Deze wet stamt echter uit 1838 en de primaire levensbehoeften van 180 jaar geleden zijn toch wel iets anders dan die van nu. Staatssecretaris Sander Dekker vindt ook dat deze wet aan een herziening toe is. Hij diende afgelopen zomer een wetsvoorstel in om het beslag- en executierecht te updaten waardoor ook primaire levensbehoeften van deze tijd zoals huisdieren, PC's en trouwringen off limits worden voor deurwaarders. Deze herziening is echter nog in behandeling.