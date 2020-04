'UFC komt met bizar plan voor gevechten op privé-eiland'

Professionele vechters die met elkaar op de vuist gaan in tijden van corona: hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, in de VS gaat het op 18 april 'gewoon' gebeuren.

De UFC, de grootste organisatie in het Mixed Martial Arts, organiseert op die datum een evenement op een nog onbekende locatie. Dat liet de voorzitter van de organisatie, Dana White, weten via Instagram. White liet zelfs aan verschillende Amerikaanse media weten dat hij een privé eiland geregeld heeft om ook na 18 april nog gevechten te organiseren. „Ik denk dat ik nog een dag of twee nodig heb om alles rond te krijgen'', zei White maandag tegen TMZ. „De bedoeling is om daar iedere week gevechten te houden.''

Coronatesten

Op een privé-eiland, met eigen faciliteiten, zou de organisatie minder last hebben van restricties als gevolg van de coronapandemie. Zo wil White met privévliegtuigen ook vechters uit het buitenland ophalen om op zijn eiland te komen vechten. De vechters, hun entourage en scheidsrechters zullen bij aankomst op het eiland worden getest op het coronavirus. „Gezondheid is voor ons het allerbelangrijkste'', benadrukt White.

Oorspronkelijk zou het evenement op 18 april doorgaan in New York, maar die stad heeft grote evenementen verboden. Als alles nu volgens plan verloopt, vechten de Amerikaanse lichtgewichten Tony Ferguson en Justin Gaethje over twee weken de hoofdpartij op White's privé eiland. Gaethje vervangt Ferguson's oorspronkelijke tegenstander, de Russische wereldkampioen Khabib Nurmagomedov, die Rusland niet uit kan vanwege de crisis.