Dinsdag meer duidelijkheid verwacht over eredivisie

De Eredivisie CV (ECV) verwacht dinsdag meer duidelijkheid te kunnen geven over wat er dit seizoen met de hoogste profklasse van het betaalde voetbal gebeurt.

Op die dag praat de KNVB met alle profclubs, de ECV en de Coöperatie Eerste Divisie over de gevolgen van de twee scenario's die nog op tafel liggen.

„Iedereen hunkert naar duidelijkheid. Maar duidelijkheid is er nog niet, daar is tijd voor nodig", stelt de koepelorganisatie van alle clubs uit de eredivisie in een verklaring. „We weten niet hoe het virus zich verder gaat ontwikkelen. Wat we wel weten, is dat we streven helderheid te scheppen voor zover mogelijk. Na 7 april verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven. Hierbij is ieders gezondheid het vertrekpunt, altijd en vooral nu."

Twee scenario's

Tot dinsdag volgt de ECV de lijn van de KNVB, die voorlopig vasthoudt aan twee scenario's. Of de competitie wordt hervat en uiterlijk voor 3 augustus uitgespeeld, als het RIVM dat veilig vindt. Of de eredivisie wordt definitief stopgezet, met alle financiële gevolgen van dien. De clubs in het betaalde voetbal worden dinsdag bijgepraat over de gevolgen van beide plannen.