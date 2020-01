McGregor slaat Cerrone in 40 seconden tegen de grond

De Ierse kooivechter Conor McGregor heeft zijn rentree, na een korte afwezigheid, ingeluid met een explosieve overwinning. In de T-Mobile Arena in Las Vegas sloeg hij de Amerikaan Donald 'Cowboy' Cerrone tegen de vlakte voor hij zo'n beetje met zijn ogen kon kipperen.

De wedstrijd duurde namelijk wél (schrik niet): 40 seconden. In het begin deelde McGregor een aantal tikken uit met zijn schouder tegen het hoofd van de Amerikaan. Daarna raakte hij hem nog met een hoge trap. Een klap met McGregors linkervuist bracht Cowboy naar de grond. Vanaf dat moment kon de Ier erop los slaan, waarop de scheidsrechter Cerrone uit zijn lijden verloste.

Eerste wedstrijd sinds 2018

Het was voor de 31-jarige McGregor zijn eerste wedstrijd bij vechtbond UFC sinds hij zijn titel verloor tegen de Rus Chabib Noermagomedov in oktober 2018. Hij staat nu op 22 overwinningen in de Mixed Martial Arts (MMA), tegenover vier verloren partijen. De 36-jarige Cerrone geldt als een veteraan binnen de UFC en heeft onder meer de meeste overwinningen op zijn naam staan.

Toch geen punt achter carrière

Vorig jaar maart besloot McGregor een punt te zetten achter zijn sportcarrière, maar daar kwam hij al snel op terug. Dat werd duidelijk toen de UFC (Ultimate Fighting Championship) ruim een halfjaar later bekendmaakte dat McGregor in 2020 weer in de achthoekige kooi (octagon) zal staan.

McGregor zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste in de MMA, een combinatie van verschillende vechtvormen en technieken, de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in bezit te hebben (vedergewicht en lichtgewicht).