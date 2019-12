Toernooidirecteur De Jong: Alle potjes EURO 2020 een feest

Een niet te volgen loting geeft Oranje iets meer duidelijkheid voor EURO 2020. Ook voor toernooidirecteur Gijs de Jong.

Oostenrijk als tweede tegenstander. Een openingsduel tegen Oekraïne. En Roemenië als mogelijke opponent nummer vier. Of Georgië. Of Noord-Macedonië. Of Wit-Rusland. Of Kosovo. Dat wisten het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman na de loting voor Euro 2020. Grote voetbalnamen graaiden in het Roemeense Boekarest de balletjes uit de glazen kommen (zo pakte Ruud Gullit Oranje), maar te volgen was het amper.

Hilarisch gezicht Löw

Door landen die thuis mogen aftrappen in een van de twaalf speelsteden, landen die nog niet tegen elkaar mogen uitkomen en nog af te werken play offs komend voorjaar, was er meer sprake van een EK-openingsfeestje dan van een spannende loting. Dat gold alleen door de vorming van een traditionele poule des doods, groep F met Duitsland, Frankrijk en Portugal. Het hilarische gezicht van de Duitse bondscoach Joachim Löw sprak boekdelen. Maar ja, 16 van de 24 landen bereiken in juni de achtste finales. Je moet het wel erg bont maken als dat je als een van de favorieten niet lukt.

De cup waar het om gaat en het hostlogo van Amsterdam. / Koen van Weel | ANP

Iedereen welkom

Toernooidirecteur voor speelstad Amsterdam is Gijs de Jong. Hij weet al even dat Oranje alle poulewedstrijden in de Johan Cruijff ArenA afwerkt. Oostenrijk als tegenstander kent hij nu ook. „Alle ploegen waren meer dan welkom in Amsterdam”, zegt hij vanuit Boekarest tegen Metro. De Jong hoopte niet per se op het Portugal van ster Cristiano Ronaldo. „Ronaldo brengt natuurlijk altijd iets extra’s. Maar het feit dat Oranje er na zes jaar weer bij is, maakt dat het niet uitmaakt wie de tegenstanders zijn. Elk wedstrijd wordt een feest.”

Vooraf maakte het bondscoach Koeman niet uit of Portugal aan zijn elftal werd gekoppeld. „Dan is dat zo. We hebben nog iets recht te zetten”, zei Koeman duidend op de verloren finale in de Nations League. Na de loting bleek de succescoach toch blij met Oostenrijk: „We weten hoe moeilijk Portugal is. Gelukkig hebben we die er niet bij gekregen.”

Toernooidirecteur Gijs de Jong (midden). / Koen van Weel | ANP

Directeur Gijs de Jong kan wel genieten van zo’n loting: „Er zitten een paar spectaculaire wedstrijden in het schema, zeker in de groep met Duitsland, Frankrijk, Portugal en mogelijk nog IJsland. Als oud-competitieleider van de Eredivisie ben ik verder dol op puzzelen, speculeren en scenario’s overdenken. Heerlijk.”

Hopen op de Belgen?

Op zaterdag 27 juni wordt een vierde duel in Amsterdam gespeeld. Dan werken de nummers 2 uit de groepen A en B hun achtste finale af in de Johan Cruijff ArenA. Hoopt De Jong misschien op België? „Nogmaals, alle landen zijn welkom in Amsterdam, maar onze Zuiderburen zeker. Los van de uitstekende relatie die wij met de Belgische voetbalbond hebben, is het een fantastisch elftal met allemaal topspelers.”

Het Europees voetbalkampioenschap begint op vrijdag 12 juni in Rome met de wedstrijd Italië – Turkije. De Nederlandse dj Martin Garrix zal bij de openingsceremonie optreden met de officiële EURO 2020-song. Het programma van Oranje is als volgt: zondag 14 juni: Nederland – Oekraïne, donderdag 18 juni: Nederland – Oostenrijk, maandag 22 juni: Nederland – nog onbekende tegenstander. De finale van het EK is op zondag 12 juli in Londen.

Loting inclusief play off-landen

Groep A

1 Turkije 2 Italië 3 Wales 4 Zwitserland.

Groep B

1 Denemarken 2 Finland 3 België 4 Rusland.

Groep C

1 Nederland 2 Oekraïne 3 Oostenrijk 4 Roemenië / Georgië / Wit-Rusland / Noord-Macedonië / Kosovo.

Groep D

1 Engeland 2 Kroatië 3 Schotland / Israël / Noorwegen / Servië 4 Tsjechië.

Groep E

1 Spanje 2 Zweden 3 Polen 4 Bosnië Herzegovina / Noord-Ierland / Slowakije / Ierland.

Groep F

1 Bulgarije / Hongarije / IJsland 2 Portugal 3 Frankrijk 4 Duitsland.