3,5 miljoen mensen aan de buis gekluisterd voor Rico vs Badr

Documentairemaakster Anna van ’t Hek heeft een indringend portret gemaakt van kickbokser Badr Hari. Zij volgde hem de laatste negentig dagen voor zijn gevecht tegen eeuwige vijand Rico Verhoeven (komende zaterdag).

Het gevecht in de Gelredome in Arnhem gaat om de wereldtitel, maar staat misschien nog wel meer te boek als de rematch van drie jaar geleden. In Oberhausen was het gevecht van korte duur, door een spierscheuring in Hari’s arm. Anna van ’t Hek uit Amsterdam vond het tijd deze topsporter zó close te portretteren, dat we als kijker kunnen zeggen: dat hebben we niet eerder gezien. We krijgen een persoonlijke inkijk in het leven van The Golden Boy. Hij vertelt waarom het in 2016 misging, hoe hij Verhoeven nu wel gaat pakken (‘gewoon helemaal de tyfus slaan’) en ook zijn omstreden verleden blijft niet onbesproken.