Australië schrikt na beelden slachting racepaarden

Rico Verhoeven en Badr Hari hebben nog #UnfinishedBusiness. In december staan de twee kickboksgiganten tegenover elkaar.

Een blessure aan de arm zette in 2016 een streep door een finale van het kickboksgevecht van de eeuw. Drie jaar laten gaat Badr Hari (The Baddest) voor zijn revanche in de ring op Rico Verhoeven (The Best). Op 21 december staat in een uitverkochte GelreDome de ontmoeting op het programma. Twee maanden van te voren wordt het spektakel al in gang geschoten met een grote mediabijeenkomst, waarop beide boksers elkaar voor het eerst sinds die decemberdag in Oberhausen weer ontmoeten.

En dat het groots wordt aangepakt, merk je aan alles. Zo gaat de persconferentie ondanks dat het twee Nederlanders zijn in het Engels. Dat heeft niet alleen te maken met de aanwezigheid van Glory-topman Marshall Zelaznik en de Engelstalige host, want er is de nodige internationale pers met aandacht voor dit kickboksgevecht. In maar liefst 180 landen zijn de tv-rechten al verkocht voor dit gevecht. Voor de persconferentie is er dan ook niet een saaie ruimte afgehuurd, die veel weg heeft van een omgebouwd klaslokaal, maar de Central Studios in Utrecht met voldoende showlichten voor handen. Beiden komen na een typerende aankondiging onder begeleiding van stampende muziek het podium op.