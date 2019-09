Jumbo houdt 'concurrent' Dumoulin in huis: Roglic verlengt tot 2023

Landskampioen Ajax heeft de eerste maand van het seizoen goed doorstaan. Toch werd op bezoek bij Sparta (1-4) duidelijk dat er nog veel beter moet.

Ajax staat er begin september qua resultaten exacte hetzelfde voor als een jaar geleden: de groepsfase van de Champions League is bereikt en de ploeg heeft tien punten uit vier wedstrijden. Toch kwam zondag op Het Kasteel de ploeg qua spel behoorlijk flets voor de dag. Dat is ergens ook niet gek. Door het vertrek van Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne plus de blessure van Donny van de Beek miste de ploeg van Erik ten Hag het grootste deel van de as ten opzichte van vorig jaar.

Al kan je niet alles op het ontbreken van dat kwartet gooien. In de beginfase leek het Ajax zondag aan een bepaalde concentratie te ontbreken, iets dat trainer Ten Hag na afloop direct toegaf. „Onze houding was niet goed. We begonnen vijf tot zes tempo's te laag, dan breng je jezelf in de problemen." Dat overkwam in de eerste fase vooral routinier Daley Blind en de jeugdige Serginio Dest, die beiden veel slordige fouten maakten in de opbouw. Dit terwijl Quincy Promes en Hakim Ziyech afwezig oogden. Toch was het Ziyech die halverwege de eerste helft een keer goed oplette en een kopbal van Jürgen Mattheij van de lijn haalde. Een minuut later was het raak aan de andere kant, toen Quincy Promes gelanceerd werd door Lisandro Martínez en prima afrondde.