De Jong en De Ligt nu beiden basisklanten

Goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman: Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt waren dit weekend basisspelers.

De een, Frenkie de Jong, was meteen al een vaste waarde. De andere Ajacied die een droomtransfer maakte, Matthijs de Ligt, startte bij Juventus zaterdag voor het eerst in de basis. Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands voetbalelftal zal tevreden zijn. Dit met het oog op Oranje, dat vrijdag een EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Duitsland speelt. Florissant was het spel van zijn oranje oogappels echter niet.

Barcelona stroef

Frenkie de Jong speelde uit bij Osasuna op het middenveld met Sergio Roberto en Busquets. Kinderen van de rekening waren weer Rakitic en Arthur Melo. De Jong speelde, continu met een man in z’n nek, onopvallend en zijn team zeer stroef. Voor de tweede keer in de eerste drie wedstrijden van het seizoen leed Barcelona puntverlies (2-2).

Frenkie de Jong (2e van links) juicht als tiener Ansu Fati de 1-1 heeft binnen gekopt. / Ander Gellenea | AFP

De Jong werd voor het eerst gewisseld, in de 81e minuut. De populaire ex-Ajacied zat tegen rood aan en werd door trainer Valverde in bescherming genomen. Hoe slecht ‘Barca’ ook was, prachtig was het doelpunt van invaller Ansu Fati uit Guinee-Bissau. De aanvaller is 16 jaar en 306 dagen en daarmee de jongste doelpuntenmaker van Barcelona ooit.

Juventus imponeert

Matthijs de Ligt mocht – direct in een topper thuis tegen Napoli – links centraal in de verdediging beginnen naast krijger Leonardo Bonucci. Hij staat daarmee op de plek van Giorgio Chiellini. Deze ervaren Italiaan scheurde vrijdag zijn kruisband. Dat Chiellini er zeker een half jaar uit ligt betekent voor Matthijs de Ligt vermoedelijk het bekende ‘de een zijn dood, is de ander zijn brood’.

Matthijs de Ligt met Cristiano Ronaldo tijdens de warmin-up voor Juventus – Napoli. / Marco Bertorello | AFP

De Ligt speelde in een elftal dat soms swingde, maar koos er zelf voor bij zijn debuut amper risico’s te nemen. Juve sprankelde naar 3-0, maar gaf het plotseling helemaal weg: 3-3. De Ligt kreeg het moeilijk en zag er zeker bij de 3-2 van ex-PSV’er Hirving Lozano (die speelde een prima tweede helft) niet goed uit. Juventus won in blessuretijd toch nog. Koulibaly pegelde de bal in z’n eigen doel.