Teuns wint bergrit, geel Ciccone, klap Kruijswijk

Als het aan de Amsterdamse afdeling van GroenLinks ligt, vindt de start van de Tour de France in 2025 plaats in de hoofdstad. Dat initiatiefvoorstel heeft de partij ingediend. De meerderheid van de gemeenteraad lijkt het te ondersteunen.

Perfect

Amsterdam viert dat jaar haar 750-jarige bestaan en wil dan gaststad zijn van een internationaal aansprekend topsportevenement. Het begin van de Tour past perfect in dit streven, zegt GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Tour in Nederland zou starten. In 1973 vertrokken de wielrenners vanuit Scheveningen, in 2010 vanuit Rotterdam en in 2015 was Utrecht de plek waar vanuit gestart werd. In Amsterdam werd er ook al eens eerder gestart, namelijk in 1954.