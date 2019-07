Dione en Herman: Wij houden van de Tour

Wielercircus de Tour de France staat op het punt van beginnen. Dione de Graaff en Herman van der Zandt zijn er vanaf zaterdag (Brussel) voor de vierde keer als Avondetappe-koppel bij. Ze zijn eigenlijk al niet meer bij de Tour de France-talkshow weg te denken. Metro schoof aan de beroemde tafel bij het tv-koppel aan.

Dione de Graaff zit aan de Avondetappe-tafel van vorig jaar. Voor haar ‘het gat met de dop’ van de befaamde Tourquiz, een oubollige maar populaire rebus. Uit het gat trekt De Graaff dagelijks – meestal een beetje klungelig – de prijs omhoog: een wielershirt. „Bij evaluaties komt de vraag weleens langs of we niet iets anders moeten bedenken, maar dan schreeuwt iedereen heel hard door elkaar dat dat écht niet kan, haha.”

Jeetje, dit is mijn werk

Zo richting de Tourstart begint het bij de presentatrice te kriebelen. „Dat duurt even omdat we allemaal uit de andere sporten komen. Zo met het WK vrouwenvoetbal heb ik het gevoel dat we miljoen uitzendingen per dag hebben, maar vanaf een persdag en bij het zien van de promo- en terugblikfilmpjes ga ik het voelen. Ik kan het bijna niet omschrijven, omdat ik zo dankbaar ben. Dan zit ik daar ’s avonds en denk ik ‘jeetje, dit is gewoon mijn werk’. Omdat ik van wielrennen houd, is er voor mij dan niets leukers.” De NOS-vrouw doelt dan ook op de locaties. Kastelen, dorpspleinen, oude industrieterreinen, De Avondetappe zoekt de meest adembenemende plekken.

Foto: Piroschka van de Wouw | ANP

Schrijven in een schriftje

De Graaff heeft er nooit over nagedacht om zelf te gaan wielrennen. „Ik heb nooit de behoefte gehad om zelf te doen wat ik zie gebeuren, al heb ik best wel goed getennist. Ik ben heel erg van het kijken en heb realiteitszin.” Dat de verslaggever als droom had ooit de Alpe d’Huez te winnen, noemt ze ‘schattig’. „Je bent vast niet de enige, maar ik heb nooit gedacht dat ik Wimbledon kon gaan winnen. Ik ben niet zo competitief als ik zelf sport. Ik doe dat omdat ik het leuk vind. Als ik naar sport kijk ben ik wel heel fanatiek. Dat had ik als kind al in de Joop Zoetemelktijd, toen hij in 1980 de Tour won. Het schriftje waarin ik alles opschreef heb ik nog.”

De sportfanaat was in 2015, het jaar ‘na Mart Smeets’, razende Tourreporter. De Avondetappe keerde in 2016 op de late avond terug en sindsdien is De Graaff met Herman van der Zandt het vaste gezicht. Zij aan tafel, Van der Zandt op de plaats waar nieuws te halen valt (meestal breekt hij live in vanaf een treurig parkeerterrein, net als de rebus een vastigheidje voor de kijker).

Ontzettend balen

Voor het Avondetappe-team was het balen dat topnamen als Chris Froome en Tom Dumoulin wegvielen als deelnemers. De Graaff: „Ontzettend balen ja en vervelend. Dat maakt de beleving iets anders. Maar we zijn ook wel verwend de laatste tijd hè? We hebben zo vaak een Tour uitgezonden zonder Nederlandse favoriet. En eerlijk gezegd is die er nu toch wel, want vlak Steven Kruijswijk niet uit. En wat dacht je van Dylan Groenewegen? Misschien sprint hij zaterdag naar de eerste gele trui in dertig jaar (Erik Breukink in 1989, red.).”

Foto: Piroschka van de Wouw | ANP

Quintana bijhouden

Herman van der Zandt gaat aan dezelfde beroemde tafel zitten. Een week eerder heeft hij op tal van Franse plaatsen ‘De dag van morgen-filmpjes’ opgenomen. „Ik ging de afdaling van de Galibier doen en werd gefilmd door een drone. Althans, dat was de bedoeling. Hij was niet ingeschakeld, waardoor ik terug omhoog moest. Kom ik Nairo Quintana toch tegen! Ik kon hem nog volgen ook.” Jaja… Van der Zandt lacht en laat meteen een filmpje zien als bewijs. Het is nog waar ook, al heeft Quintana de hele berg dan zo’n beetje al voor de kiezen gehad.

Van der Zandt kan dan ook ‘een aardig potje fietsen’. „Ik heb het altijd leuk gevonden. Met mijn vriendjes reden we in Breda wedstrijdjes in de wijk, met omgedraaide sturen. Tijden namen we op met een stopwatch en dan waren we Steven Rooks, Gert-Jan Theunisse of Peter Winnen. Hele dagen hing ik voor de tv in de zomer en we bezochten ook de criteriums na de Tour. In Brabant hadden we er veel, zoals de Ronde van Ulvenhout. Mooi hoor, dan kwamen je helden voorbij. Ik heb zelf altijd gevoetbald, maar inmiddels heb ik de fiets gevonden.”

Slingers ophangen

Hij heeft enorm veel zin in het grootste wielercircus ter wereld. Naast De Avondetappe verzorgt Van der Zandt dagelijks de interviews aan de finish, als de renners het snot nog aan de neus hebben hangen. „Ik leef er weken naartoe, vanaf het moment dat ik het routeboek in handen krijg. Bij het opnemen van de filmpjes zie ik mensen de wegen mooi maken en de slingers al ophangen, terwijl de Tour misschien pas over drie weken zo’n dorp passeert. Dan begint het bij mij te borrelen.” Ook Van der Zandt baalt dat Dumoulin niet rijdt. „Vooral voor hem, maar het is een gegeven. Als er een deurtje dicht gaat, is er altijd een ander deurtje dat open gaat. Deze Tour is daardoor open en spannend volgens mij. Dat ik daar middenin mag staan is prachtig om te doen.”

Dione en Herman bij hun start in 2016. / Bas Czerwinski | ANP

Mart Smeets

Mart Smeets zal als man van De Avondetappe (2003 – 2014) nooit worden vergeten, maar het is Dione de Graaff en Herman van der Zandt wel gelukt om het programma ‘hun programma’ te laten zijn. De Graaff: „Dat was in het begin best even spannend. Vergelijken is lastig natuurlijk, want we doen het anders. Mijn hele carrière is me gevraagd of ik de tweede Mart Smeets ben. Dus heb ik een carrière lang ‘nee nee nee!’ geroepen. We lijken niet op elkaar. Het enige wat we op werkgebied gemeen hebben, is dat we allebei van de Tour houden. Houden van de Tour, houden van wielrennen, dat maakt De Avondetappe goed. Dat heeft Mart, dat heeft Herman en dat heb ik, alle drie op een andere manier.”

De Avondetappe is vanaf zaterdag dagelijks om 22.00 uur te zien bij de NOS op NPO 1.

Vlnr: Michael Boogerd, Bart Nolles en Filemon Wesselink. / RTL

Ook RTL dagelijks

Niet alleen de NOS heeft een avondprogramma over de Ronde van Frankrijk. RTL 7 keert terug met Tour du Jour, dagelijks vanaf 20.25 uur live vanaf het terras van Café De Huiskamer in Breda. Presentator Bart Nolles heeft ex-prof Michael Boogerd als vaste tafelgenoot en verwelkomt elke dag twee gasten. ‘Vliegende keep’ Filemon Wesselink is wel in Frankrijk en verzorgt vanuit het hart van de Tour interviews, rubrieken en achtergrondreportages. Bart Nolles: „Ik kijk er naar uit om voor de tweede keer Tour du Jour te presenteren. Ik ben benieuwd hoe de strijd om de gele trui zal gaan en kijk uit naar het sprintgeweld van Dylan Groenwegen.”