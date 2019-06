Trainer Erik ten Hag blijft bij Ajax

Het ziet ernaar uit dat trainer Erik ten Hag nog wel even bij Ajax blijft. Zijn contract met de voetbalclub is met twee jaar verlengd. De 49-jarige trainer is nu tot de zomer van 2022 verbonden aan de landskampioen uit Amsterdam.

Landstitel

Ten Hag is sinds 1 januari 2018 hoofdtrainer van Ajax, waar hij de ontslagen Marcel Keizer opvolgde. Hij was in zijn eerste halfjaar niet succesvol maar leidde de club uit de hoofdstad het afgelopen seizoen naar de landstitel en de winst van de KNVB-beker. Ook bereikte Ajax de halve finales van de Champions League.

Het Europese succes van Ajax leidde niet alleen tot speculaties over mogelijke transfers van enkele sleutelspelers. Ook Ten Hag werd in verband gebracht met Europese topclubs, waaronder Bayern München waar hij al eens het tweede elftal onder zijn hoede had. De oud-trainer van FC Utrecht en Go Ahead Eagles gaf na het seizoen al aan dat hij in principe open stond voor een langer verblijf bij Ajax.

Handtekeningen gezet

Ten Hag heeft woord gehouden en zette donderdag zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, in het bijzijn van algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars. „Beste Ajacieden, handtekening gezet", sprak hij de fans via sociale media toe. „Op naar meer successen, samen met jullie."